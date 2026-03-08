El gobierno de Xi Jinping aseguró que el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina es clave. | Composición LR

El gobierno de Xi Jinping aseguró que el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina es clave. | Composición LR

El gobierno de Xi Jinping defendió la cooperación entre Pekín y América Latina durante una conferencia de prensa realizada en la Asamblea Nacional Popular.

En ese sentido, el canciller chino Wang Yi pidió que "terceras partes no interfieran" en las relaciones de Beijing con las naciones latinoamericanas.

TE RECOMENDAMOS TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Las recientes declaraciones del funcionario se produjeron luego de que el presidente estadounidense Donald Trump convocara una cumbre en Miami con líderes de derecha de la región. Según reportó EFE, el encuentro buscaba consolidar el liderazgo de Washington en Latinoamérica y contrarrestar la influencia del gigante asiático.

Postura de Beijing

Yi explicó que la cooperación entre Beijing y América Latina "se basa en la asistencia y el apoyo mutuo entre los países del Sur Global". Asimismo, el canciller remarcó que el "rápido desarrollo de las relaciones" entre Pekín y la región "es clave para el constante respeto de China por el pueblo latinoamericano".

También sostuvo que la nación asiática "nunca participa en cálculos geopolíticos ni interfiere en los asuntos internos de otros países" ni "pide a nadie que tome partido". "No se rige contra terceros ni debe estar sujeta a la interferencia de terceros", expresó sobre los vínculos con la región.

PUEDES VER: Autoridades de Colombia ordenan retirar más de 100 marcas de esmalte de uñas por posibles riesgos sanitarios

Tensiones comerciales globales

En ese contexto, cuestionó que "algunos países erijan barreras arancelarias para intentar desacoplar y cortar las cadenas de suministro", en alusión a Estados Unidos.

Al ser consultado sobre el posible impacto de la crisis en Irán en la prevista visita de Trump al país asiático a finales de mes, el funcionario chino abogó por que Pekín y Washington "se traten con sinceridad y confianza", aunque no confirmó el viaje anunciado por la Casa Blanca.