Mundo

Rusia ratifica su "pleno respaldo" a Venezuela frente a bloqueo petrolero de EE. UU. en el Caribe: "Brindará toda su cooperación y apoyo"

Tras una conversación telefónica entre Rusia y Venezuela, los gobiernos coincidieron que la amenaza estadounidense latente en el Caribe representa un peligro para la estabilidad de la región.

Rusia y Venezuela coinciden en lo preocupante de las acciones de Washington en el Caribe.
Rusia y Venezuela coinciden en lo preocupante de las acciones de Washington en el Caribe. | AFP | Alexander Nemenov

Los cancilleres de Rusia y Venezuela, Serguéi Lavrov y Yván Gil, respectivamente, sostuvieron una conversación telefónica el lunes 22 de diciembre, en la que el Kremlin ratificó su respaldo con el país llanero en un contexto de alta tensión con Estados Unidos, que se mantiene vigilante desde el Mar Caribe, llevando a cabo acciones militares, categorizadas como 'antidrogas', que, bajo su argumento, son necesarias para la defensa de la seguridad de EE. UU. y sus ciudadanos.

Estados Unidos anunció la incautación de dos embarcaciones petroleras sancionadas cerca de Venezuela, como parte de un plan de acción simultáneo con la incursión militar desplegada en esta parte del continente.

Marco Rubio dice que la relación de EE. UU. con Venezuela "es intolerable" y minimiza el apoyo de Rusia a Maduro

lr.pe

Rusia ratifica su apoyo a Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, tras reunirse con su homólogo ruso, afirmó que el Gobierno de Vladímir Putin "expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país".

"—Lavrov— afirmó que Rusia brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU", agregó Gil, en referencia a las acciones desplegadas por Estados Unidos desde el Caribe contra los petroleros venezolanos, los cuales dos de ellos, tanto la embarcación como el crudo, fueron incautados.

Por su parte, el lado ruso advirtió que "los ministros expresaron su profunda preocupación ante la escalada de las acciones de Washington en el mar Caribe, que podrían tener graves consecuencias para la región y amenazar la navegación internacional", para luego reafirmar su "apoyo total y solidaridad con los dirigentes y el pueblo venezolano".

Los gobiernos acordaron fortalecer sus relaciones bilaterales y a buscar "garantizar el respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos" por medio de agentes internacionales, como la ONU.

Venezuela confirma apoyo de Irán para enfrentar la "piratería y terrorismo" atribuidos a Estados Unidos

lr.pe

Otros países que respaldan al régimen de Nicolás Maduro

Además de Rusia, otros países que se sumaron a los mensajes de apoyo y a las denuncias de no injerencia son China y Cuba; en el caso de este último, el mandatario, Miguel Díaz-Canel, calificó, en primera instancia, estas acciones como "piratería" e incluso "terrorismo marítimo", además de ser "una grave violación del Derecho Internacional y merece la condena del mundo entero".

Por su lado, Pekín acusó a Washington de infringir "una grave violación del Derecho Internacional", asegurando que el país llanero "tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", según el portavoz de la Cancillería del país oriental, Lin Jian.

