HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Venezuela confirma apoyo de Irán para enfrentar la “piratería y terrorismo” atribuidos a Estados Unidos

La incautación de buques con crudo venezolano en el Caribe por parte de EE. UU. derivó en nuevos acuerdos entre Caracas y Teherán, y pronunciamientos regionales.

Irán respaldó a Venezuela tras las sanciones de Estados Unidos.
Irán respaldó a Venezuela tras las sanciones de Estados Unidos. | Composición LR

El gobierno de Venezuela confirmó que recibió el respaldo de Irán tras la incautación de dos buques con cargamento petrolero en el Caribe, en operaciones atribuidas a fuerzas navales de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó que su homólogo iraní, Abás Araghchí, ofreció asistencia para enfrentar lo que ambos países califican como “piratería y terrorismo internacional”, tras una conversación telefónica sostenida el viernes.

El anuncio se produjo tras la retención del buque Orix, de bandera panameña, el segundo interceptado en menos de dos semanas. La Cancillería venezolana denunció que el abordaje contraviene el derecho marítimo y afirmó que llevará el caso ante organismos internacionales. Desde Teherán, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que condenó la operación naval y reiteró su disposición a brindar apoyo político, técnico y legal a Caracas.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: EE. UU. indica que petrolero intervenido servía para “financiar al régimen”, mientras Venezuela denuncia “acto de piratería”

lr.pe

Estados Unidos investiga millonarias transferencias entre Venezuela e Irán

La relación entre Caracas y Teherán no se limita al respaldo político. Según una investigación publicada por el diario español ABC, agencias federales de Estados Unidos analizan presuntos flujos financieros desde Venezuela hacia estructuras estatales iraníes, incluidos organismos vinculados a la Guardia Revolucionaria. Los reportes señalan posibles transferencias encubiertas a través de empresas públicas y fondos de cooperación bilateral.

El informe estima que el monto transferido superaría los 7.800 millones de dólares en la última década, mediante convenios energéticos y proyectos industriales con escasa trazabilidad. Fuentes de inteligencia citadas en la investigación afirman que estas operaciones podrían haber servido para financiar programas estratégicos de Irán, lo que explicaría el alineamiento entre ambos gobiernos frente a las sanciones impuestas por Washington.

PUEDES VER: Rusia niega la preparación de una cumbre trilateral junto a Ucrania y Estados Unidos tras especulación de Zelenski

lr.pe

Voces globales cuestionan el despliegue naval en aguas del Caribe

Durante la última semana, gobiernos de América Latina han manifestado inquietud por las operaciones de intercepción en el Caribe. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió sobre el riesgo de una “catástrofe humanitaria”, mientras Claudia Sheinbaum, de México, llamó a preservar la estabilidad regional mediante canales diplomáticos. Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú y Panamá también respaldaron un pronunciamiento que defiende la integridad territorial de los Estados y el respeto al derecho internacional.

Desde el plano multilateral, China y Rusia expresaron en la ONU su rechazo a medidas que consideraron contrarias al orden jurídico internacional, solicitando una revisión del impacto de las acciones marítimas. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, han pedido contención y alertado sobre las consecuencias humanitarias de una escalada sin mediación efectiva.

Notas relacionadas
EE. UU. indica que petrolero intervenido servía para “financiar al régimen”, mientras Venezuela denuncia “acto de piratería”

EE. UU. indica que petrolero intervenido servía para “financiar al régimen”, mientras Venezuela denuncia “acto de piratería”

LEER MÁS
Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

LEER MÁS
Los ataques de EE.UU. contra presuntas narcolanchas que dejan más de 100 muertos y crecientes dudas legales

Los ataques de EE.UU. contra presuntas narcolanchas que dejan más de 100 muertos y crecientes dudas legales

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

LEER MÁS
¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Mundo

Perú fuera del top 10: este país de América Latina lidera el sueldo mínimo más alto en 2025

Bolivia declara alerta epidemiológica por virus A H3N2: "Es más contagiosa"

Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y criticas del Congreso

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025