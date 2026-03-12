Un nuevo 'taxi volador' supera en China su primera prueba de vuelo: cuenta con una capacidad de 10 pasajeros

A diferencia de otros eVTOL, el V5000 está diseñado para trayectos regionales de mayor distancia. Foto: Yanko Design

Fengfei Aviation, una empresa china, logró un importante avance en la aviación eléctrica con la exitosa prueba de su avión en despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) V5000, que pesa 5 toneladas (4.536 kilogramos).

El hecho, realizado el 5 de febrero en la Base de Operaciones de Prueba de Vuelo de Vehículos Aéreos No Tripulados Civiles de Kunshan, en la provincia de Jiangsu, consistió en un ascenso en modo VTOL, un breve viaje con ala fija y un regreso seguro al inicio para el descenso.

Los vehículos VTOL, que imitan la operación de los helicópteros, permiten despegues y aterrizajes en espacios reducidos como helipuertos, sin la necesidad de infraestructuras tradicionales como las pistas de llegada.

Diferentes modelos

El vehículo está disponible en varias versiones: una totalmente eléctrica con una autonomía de 250 kilómetros (155 millas) y una híbrida que alcanza los 1.500 kilómetros (932 millas).

Además, existen dos distintas según el peso que transporten. La de pasajeros, llamada Sky Dragon, puede albergar hasta 10 personas, mientras que la de carga, V5000 Matrix, tiene capacidad de transportar hasta una tonelada (907 kg). Ambas están equipadas con un ala de 20 metros de ancho, un diseño aerodinámico de tres superficies y 20 motores de sustentación.

Este se une a otros proyectos de eVTOL que buscan revolucionar el transporte aéreo, como Joby Aviation, que tiene un acuerdo exclusivo de operar taxis aéreos en Dubái, y el EH216-S de EHang, aprobado en vuelos turísticos en China.

Opciones de uso

Sin embargo, el V5000 se distingue de otros modelos más ligeros y pequeños, diseñados principalmente para trayectos urbanos, al ofrecer la posibilidad de tránsitos regionales de mayor distancia. Su modelo está orientado a cubrir intervalos más largas, algo que no es común en los eVTOL que actualmente operan en recorridos cortos en entornos metropolitanos.

A pesar de este avance, no se ha dado a conocer un cronograma específico en la certificación del V5000 Sky Dragon/Matrix. En cambio, el V2000CG, un modelo de carga más pequeño de la compañía, ya ha obtenido las constancias necesarias en China en términos de aeronavegabilidad y seguridad.

Fengfei Aviation cuenta con una ventaja estratégica al recibir una considerable inversión del gigante de baterías Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), lo que refuerza su posición a seguir avanzando en la aviación eléctrica.