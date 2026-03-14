Wolfgang Grozo justifica haber negado relación con Zamir Villaverde y asegura que fue un “error por omisión”

Tras las declaraciones del empresario Zamir Villaverde, el candidato de Integridad Democrática pidió disculpas por negar su vínculo con él. Foto: composición LR

Tras las declaraciones del empresario Zamir Villaverde, el candidato de Integridad Democrática pidió disculpas por negar su vínculo con él. Foto: composición LR

El candidato Wolfgang Grozo admitió que negó su relación con el empresario Zamir Villaverde y justificó esa declaración como un “error por omisión”. El postulante de Integridad Democrática ofreció disculpas públicas mediante una entrevista a RPP y explicó que su respuesta inicial se debió a una falta de recordación.

El pronunciamiento se produjo luego de que Zamir Villaverde difundiera fotografías y afirmara que sostuvo reuniones con Wolfgang Grozo desde el año 2018. Según el empresario, ambos coincidieron en encuentros vinculados a actividades políticas y coordinaciones previas. La difusión de estas imágenes motivó la rectificación del candidato.

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Tras el pedido de disculpas, Wolfgang Grozo aseguró que no teme a lo que el empresario pueda revelar. El aspirante señaló que no tiene investigaciones pendientes y defendió la transparencia de su trayectoria pública. También reiteró que su candidatura por Integridad Democrática continúa sin cambios rumbo a las elecciones 2026.

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El postulante insistió en que el contacto con Zamir Villaverde no implicó acuerdos políticos ni compromisos dentro de su organización. Indicó que las reuniones fueron circunstanciales y que no existió una relación cercana o sostenida en el tiempo.

¿Cuál es la relación entre Wolfgang Grozo y Zamir Villaverde?

De acuerdo con la versión difundida por Zamir Villaverde, el vínculo con Wolfgang Grozo se originó en reuniones realizadas en Lima desde hace varios años. El empresario sostuvo que estos encuentros ocurrieron en espacios relacionados con actividades políticas y coordinaciones informales.

Por su parte, Wolfgang Grozo reconoció que sí coincidió con el empresario en determinadas ocasiones. Sin embargo, afirmó que estos contactos no tuvieron carácter permanente ni derivaron en acuerdos de tipo político o económico.

El candidato reiteró que su participación en dichas reuniones no tuvo impacto en la estructura ni en las decisiones internas de Integridad Democrática. También sostuvo que la rectificación busca aclarar los hechos en el contexto de la campaña hacia las elecciones 2026.