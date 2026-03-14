Razzie Awards 2026: lista completa de ganadores de los 'anti-Oscar', los premios a lo peor del cine

Los Razzie Awards 2026, conocidos como los ‘anti-Oscar’, revelaron a sus ganadores poco antes de la gran noche del cine. A diferencia de los Oscar, estos galardones son definidos y votados por los miembros de la Golden Raspberry Award Foundation, una asociación abierta que permite a cualquier persona convertirse en votante pagando una cuota de membresía.

Creada en 1981 por el crítico John J.B. Wilson, la fundación cuenta hoy con más de 1.000 integrantes, entre aficionados, periodistas y críticos. Ellos son quienes deciden cada año qué producciones y actores se llevan el título de ‘lo peor del cine’, en categorías que abarcan películas, actores, etc. En 2026, la sátira apuntó directamente a ‘La guerra de los mundos’, que convirtió a Ice Cube en el gran protagonista.

¿De qué van los Razzie y quiénes fueron los más señalados?

Los Razzie Awards nacieron como contraparte humorística de los Oscar y desde entonces, se entregan cada año para reconocer lo ‘peor del cine’. Su objetivo es evidenciar fracasos de la industria con un tono irónico, aunque muchas veces los premiados lo toman con humor.

En la edición 2026, ‘La guerra de los mundos’ se coronó como la peor película y convirtió a Ice Cube en el peor actor del año. ‘Blancanieves’ fue la segunda gran señalada de la noche, mientras que Kate Hudson protagonizó un contraste llamativo: recibió un Razzie por Song Sung Blue justo en el mismo año en que compite por el Oscar a mejor actriz. Su caso, sin embargo, se inscribe en una categoría especial y positiva, creada para destacar a intérpretes que alguna vez fueron premiados como lo peor y que después lograron reivindicar su carrera. En el caso de Hudson, la referencia apunta a 2021, cuando fue elegida peor actriz por ‘Music’, y ahora regresa con fuerza en la temporada de premios.

Lista completa de ganadores de los Razzie 2026

Peor película: ‘La guerra de los mundos’

‘La guerra de los mundos’ Peor actor: Ice Cube (‘La guerra de los mundos’)

Ice Cube (‘La guerra de los mundos’) Peor actriz: Rebel Wilson (‘Boda letal’)

Rebel Wilson (‘Boda letal’) Peor dirección: Rich Lee (‘La guerra de los mundos’)