Estados Unidos también sancionó a asociados del dictador Nicolás Maduro, aparte de los familiares de su esposa Cilia Flores. | Composición LR

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra varios familiares y asociados cercanos al dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras crecen las tensiones con el Gobierno de Donald Trump. La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., que responsabiliza a los señalados de participar en transacciones corruptas vinculadas a los chavistas.

Según el comunicado oficial difundido por la OFAC, estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia para presionar al régimen venezolano, catalogado por Washington como un “narco-estado” ilegítimo. La decisión implica el congelamiento de bienes en territorio estadounidense y la prohibición de realizar cualquier tipo de transacción financiera con individuos o empresas locales.

¿Quiénes son los familiares de Cilia Flores y allegados de Maduro sancionados?

Las sanciones anunciadas el 19 de diciembre se centran en siete personas vinculadas al entorno familiar y financiero del régimen venezolano, particularmente a la red del sobrino de Cilia Flores, Carlos Erik Malpica Flores.

Eloisa Flores de Malpica – madre y hermana de Cilia Flores.

Carlos Evelio Malpica Torrealba – padre de Carlos Erik.

Iriamni Malpica Flores – hermana de Carlos Erik.

Damaris del Carmen Hurtado Pérez – esposa de Carlos Erik.

Erica Patricia Malpica Hurtado – hija adulta de Carlos Erik.

Además, la OFAC incluyó a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, vinculado también a operaciones financieras con el Ejecutivo venezolano. Estas designaciones se suman a sanciones previas impuestas por Washington contra otros miembros del círculo de poder en Caracas.

Los “narcosobrinos” de Maduro y Flores

Este paquete de sanciones se produce tras medidas recientes contra los llamados “narcosobrinos”: Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores y de Nicolás Maduro.

El “Narcosobrinos affair” fue un caso emblemático de narcotráfico internacional que involucró a estos dos sobrinos, quienes fueron arrestados en noviembre de 2015 por la DEA en Haití mientras intentaban introducir 800 kg de cocaína en Estados Unidos. A ambos los condenaron en 2016 por narcotráfico y sentenciaron a 18 años de prisión; sin embargo, en 2022 consiguieron su libertad y retornaron a Venezuela tras un intercambio de rehenes entre Caracas y Washington.

La reincorporación de Campo Flores, Flores de Freitas y de Carlos Erik Malpica Flores a la lista de sancionados por presuntas actividades corruptas y relacionadas con narcotráfico evidencia, para EE.UU., la continuidad de prácticas ilícitas en el entorno más cercano del poder venezolano.

Presión política, económica y militar de EE.UU. a Venezuela

Las sanciones económicas contra allegados y familiares de Maduro se suman a un esfuerzo estratégico más amplio de Washington, que incluye sanciones al sector petrolero venezolano, el bloqueo de buques sancionados y operaciones militares en el Caribe que, según fuentes estadounidenses citadas por Reuters, buscan desarticular el tráfico de drogas vinculado al régimen.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha reforzado este discurso: calificó al régimen venezolano de “ilegítimo” y denunció sus supuestos vínculos con organizaciones criminales y grupos insurgentes en la región. La mano derecha de Trump también respaldó el uso de “todos los elementos del poder nacional” para enfrentar lo que describe como una amenaza transnacional, incluso ante la posibilidad de confrontaciones con actores como Rusia.