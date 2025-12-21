La acción, ejecutada este domingo bajo la administración de Donald Trump, se suma al abordaje realizado el sábado por la Guardia Costera. Foto: New Straits Times

Estados Unidos intensificó su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro con la incautación de la carga de un buque petrolero en aguas internacionales frente a Venezuela, en lo que constituye el tercer operativo de este tipo en pocos días. La acción, ejecutada este domingo bajo la administración de Donald Trump, se suma al abordaje realizado el sábado por la Guardia Costera. La información fue confirmada por Reuters, que citó a dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.

Información en desarrollo