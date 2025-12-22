HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional tras incautar petroleros cerca de Venezuela

El Gobierno de Xi Jinping condenó las detenciones por parte de Washington, asegurando que estas incurrían en "una incautación arbitraria".

Nicolás Maduro denunció el robo de buques petroleros y llamó a la comunidad internacional a respaldar sus derechos frente a las acciones de EE. UU. en el Caribe.
Nicolás Maduro denunció el robo de buques petroleros y llamó a la comunidad internacional a respaldar sus derechos frente a las acciones de EE. UU. en el Caribe. | Composición LR

China manifestó este lunes 22 de diciembre su profundo rechazo a las incautaciones de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos, acciones que calificó como arbitrarias y que constituyen "una grave violación del Derecho Internacional". Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro indicó que estas operaciones realizadas por Washington contra los buques son "piratería".

Hasta la fecha, el Gobierno de Donald Trump ha incautado dos buques con crudo sancionados y busca intervenir uno más, que sería parte de "la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista". Sin embargo, el último navío no figura en la lista del Departamento del Tesoro de EE. UU. de embarcaciones amonestadas.

China apunta contra EE. UU. por buques petroleros

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo a la prensa que el Gobierno de Xi Jinping "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, —así como a— cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU y atente contra la soberanía y la seguridad de otros países; y se opone a toda intimidación unilateral".

Pekín, quien se mantiene en constantes tensiones con la Casa Blanca por el tema de los aranceles, abogó por el régimen chavista luego de que Washington incautara los petroleros venezolanos que habrían estado sancionados. Estas acciones forman parte de una estrategia de presión que viene llevando a cabo Estados Unidos, afirmando que los buques de crudo serían utilizados "para financiarse —a Maduro—, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

Para Jian, Caracas "tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países" y que la "comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos". Desde el inicio de las incursiones desplegadas en el Caribe por Trump, China ha condenado constantemente toda acción que pueda interpretarse como amedrentamiento contra el país llanero, calificándolos como "injerencia en los asuntos internos".

Venezuela acusa a EE. UU. de "robo"

El 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el petróleo que transportaba. Luego de ello, anunció, vía Truth Social, el "bloqueo total y completo de todos los petroleros que entran y salen de Venezuela". Inmediatamente después, el chavismo condenó estas acciones y acusó a EE. UU. de "robo" y que ejercerá "todas las acciones correspondientes"; entre ellas, comunicarse con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Después, el 20 de diciembre, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional del país estadounidense, confirmó un segundo tanquero incautado, el cual formaría parte de la "flota fantasma" de buques venezolanos. "La Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, aprehendió un tanquero que había atracado por último en Venezuela", enfatizó.

