HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Estados Unidos intercepta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela, confirman autoridades

El operativo fue ejecutado por la Guardia Costera de Estados Unidos en el marco de sanciones internacionales, según informaron funcionarios estadounidenses.

Estados Unidos intercepta e incauta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Foto: X
Estados Unidos intercepta e incauta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Foto: X | El Periodico

Estados Unidos volvió a reforzar su política de control marítimo en el Caribe con una nueva operación frente a Venezuela. En el marco de la aplicación de sanciones internacionales, autoridades norteamericanas interceptaron y confiscaron un segundo buque petrolero previamente identificado como sancionado, en una acción liderada por la Guardia Costera y confirmada por funcionarios a la agencia Reuters.

De acuerdo con esas fuentes oficiales, este tipo de acciones busca impedir el traslado de cargamentos considerados ilícitos y fortalecer la seguridad en las rutas marítimas del Caribe y el Atlántico. Washington sostuvo que la vigilancia sobre el tráfico naval se intensificó durante los últimos meses como parte de una estrategia sostenida de presión diplomática y económica contra el régimen de Nicolás Maduro.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gobierno de Trump sanciona a familiares de la esposa de Maduro por corrupción mientras crece la presión de EE.UU.

lr.pe

¿Qué impacto han tenido las incautaciones y amenazas de nuevas acciones estadounidenses en la actividad de los puertos petroleros venezolanos?

Las consecuencias de estas medidas ya resultaron visibles en los principales terminales petroleros de Venezuela. El jueves 11 de diciembre, alrededor de una docena de buques tanqueros permanecieron en espera frente al mayor puerto petrolero del país, sin que ninguno ingresara para cargar crudo, según datos citados en el informe. En un escenario habitual, al menos diez embarcaciones realizan operaciones simultáneas en esa terminal.

Un funcionario portuario venezolano señaló que el temor a nuevas acciones de Estados Unidos provocó ausencias laborales en distintas instalaciones del país, además de reportes de enfermedad entre empleados del sector. Esta situación se produjo en un contexto de anuncios oficiales desde Washington, que el viernes 12 de diciembre comunicó la continuidad de la estrategia de incautación de naves con el objetivo de aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro.

PUEDES VER: Lula da Silva calificó de “catástrofe humanitaria” una posible intervención armada de EE. UU. en Venezuela ante el Mercosur

lr.pe

¿Por qué el petróleo es clave para el régimen de Nicolás Maduro y cómo las sanciones afectan los ingresos y la economía de Venezuela?

El petróleo constituye el eje central de los ingresos externos de Venezuela. Históricamente, las exportaciones de crudo representaron más del noventa por ciento de las divisas que ingresaron al país, de acuerdo con los antecedentes mencionados en el texto. Además, allegados al mandatario venezolano enfrentaron acusaciones por apropiarse de una parte de los miles de millones de dólares que genera anualmente esta industria, según información publicada por The Wall Street Journal.

La amenaza de nuevas incautaciones obligó al país a ofrecer su petróleo con fuertes descuentos a los pocos compradores disponibles, entre ellos China, y a destinar una porción creciente de sus reservas internacionales para contener la inflación. El economista venezolano Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, advirtió al medio estadounidense que un escenario con la incautación mensual de un buque petrolero tendría consecuencias severas. “Si provocas una caída masiva de los ingresos petroleros, eso va a causar otra recesión masiva”, afirmó.

PUEDES VER: Rusia realiza nuevos bombardeos contra el puerto de Odesa en Ucrania: dejan al menos ocho muertos y 27 heridos

lr.pe

¿Qué se sabe sobre la flota sancionada en Venezuela?

La flota que transporta crudo venezolano opera en condiciones de clandestinidad y forma parte de una llamada “flota en la sombra”, compuesta por cerca de mil buques antiguos que también trasladan petróleo sancionado de Rusia e Irán. Según el sitio TankerTrackers.com, alrededor de 80 naves se encuentran en aguas venezolanas o próximas a la costa, de las cuales más de 30 figuran bajo sanciones estadounidenses.

La incautación de embarcaciones en aguas internacionales por parte de Estados Unidos resulta poco común, aunque existen antecedentes. En 2020, la administración Trump confiscó cuatro buques que llevaban combustible iraní tras obtener la autorización de un juez federal, quien determinó la existencia de pruebas que vinculaban esos activos con una organización terrorista designada.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el primer buque incautado en esta nueva serie, identificado como Skipper, ya se encontraba sancionado por transportar petróleo iraní y será trasladado a un puerto estadounidense. Leavitt explicó que las fuerzas norteamericanas ejecutaron una orden judicial sobre la nave y que investigadores interrogaron a la tripulación. Añadió que, tras el proceso legal correspondiente, Estados Unidos tomará posesión de los 1,85 millones de barriles de crudo que transportaba el buque.

Notas relacionadas
Peruano denuncia al Reniec por no permitirle acceder a un DNI tras volver de Estados Unidos

Peruano denuncia al Reniec por no permitirle acceder a un DNI tras volver de Estados Unidos

LEER MÁS
EE.UU. lanza ataques de represalia contra Estado Islámico en Siria, anuncia el Pentágono: "Es una declaración de venganza"

EE.UU. lanza ataques de represalia contra Estado Islámico en Siria, anuncia el Pentágono: "Es una declaración de venganza"

LEER MÁS
Junto a Estados Unidos y China: estos dos países de América Latina se encuentran en el top 20 de las mayores economías del mundo

Junto a Estados Unidos y China: estos dos países de América Latina se encuentran en el top 20 de las mayores economías del mundo

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

LEER MÁS
Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

LEER MÁS
Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal goleó 3-0 a Alianza Lima en la final del Torneo Juvenil sub-18 y clasificó a la Copa Libertadores sub-20

Indecopi sanciona a Plaza Vea con más de S/60.000 por no verificar identidad en compras con tarjeta de crédito no reconocidas

Estados Unidos intercepta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela, confirman autoridades

Mundo

EE.UU. lanza ataques de represalia contra Estado Islámico en Siria, anuncia el Pentágono: "Es una declaración de venganza"

Junto a Estados Unidos y China: estos dos países de América Latina se encuentran en el top 20 de las mayores economías del mundo

Lula da Silva calificó de “catástrofe humanitaria” una posible intervención armada de EE. UU. en Venezuela ante el Mercosur

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Periodista del Callao que investigó a Ciro Castillo denuncia atentado y teme represalias: “Si algo me pasa, lo responsabilizo"

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Pedro Castillo anuncia que Antauro Humala postulará al Senado con partido Juntos con el Pueblo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025