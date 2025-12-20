Estados Unidos intercepta e incauta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Foto: X | El Periodico

Estados Unidos volvió a reforzar su política de control marítimo en el Caribe con una nueva operación frente a Venezuela. En el marco de la aplicación de sanciones internacionales, autoridades norteamericanas interceptaron y confiscaron un segundo buque petrolero previamente identificado como sancionado, en una acción liderada por la Guardia Costera y confirmada por funcionarios a la agencia Reuters.

De acuerdo con esas fuentes oficiales, este tipo de acciones busca impedir el traslado de cargamentos considerados ilícitos y fortalecer la seguridad en las rutas marítimas del Caribe y el Atlántico. Washington sostuvo que la vigilancia sobre el tráfico naval se intensificó durante los últimos meses como parte de una estrategia sostenida de presión diplomática y económica contra el régimen de Nicolás Maduro.

¿Qué impacto han tenido las incautaciones y amenazas de nuevas acciones estadounidenses en la actividad de los puertos petroleros venezolanos?

Las consecuencias de estas medidas ya resultaron visibles en los principales terminales petroleros de Venezuela. El jueves 11 de diciembre, alrededor de una docena de buques tanqueros permanecieron en espera frente al mayor puerto petrolero del país, sin que ninguno ingresara para cargar crudo, según datos citados en el informe. En un escenario habitual, al menos diez embarcaciones realizan operaciones simultáneas en esa terminal.

Un funcionario portuario venezolano señaló que el temor a nuevas acciones de Estados Unidos provocó ausencias laborales en distintas instalaciones del país, además de reportes de enfermedad entre empleados del sector. Esta situación se produjo en un contexto de anuncios oficiales desde Washington, que el viernes 12 de diciembre comunicó la continuidad de la estrategia de incautación de naves con el objetivo de aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro.

¿Por qué el petróleo es clave para el régimen de Nicolás Maduro y cómo las sanciones afectan los ingresos y la economía de Venezuela?

El petróleo constituye el eje central de los ingresos externos de Venezuela. Históricamente, las exportaciones de crudo representaron más del noventa por ciento de las divisas que ingresaron al país, de acuerdo con los antecedentes mencionados en el texto. Además, allegados al mandatario venezolano enfrentaron acusaciones por apropiarse de una parte de los miles de millones de dólares que genera anualmente esta industria, según información publicada por The Wall Street Journal.

La amenaza de nuevas incautaciones obligó al país a ofrecer su petróleo con fuertes descuentos a los pocos compradores disponibles, entre ellos China, y a destinar una porción creciente de sus reservas internacionales para contener la inflación. El economista venezolano Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, advirtió al medio estadounidense que un escenario con la incautación mensual de un buque petrolero tendría consecuencias severas. “Si provocas una caída masiva de los ingresos petroleros, eso va a causar otra recesión masiva”, afirmó.

¿Qué se sabe sobre la flota sancionada en Venezuela?

La flota que transporta crudo venezolano opera en condiciones de clandestinidad y forma parte de una llamada “flota en la sombra”, compuesta por cerca de mil buques antiguos que también trasladan petróleo sancionado de Rusia e Irán. Según el sitio TankerTrackers.com, alrededor de 80 naves se encuentran en aguas venezolanas o próximas a la costa, de las cuales más de 30 figuran bajo sanciones estadounidenses.

La incautación de embarcaciones en aguas internacionales por parte de Estados Unidos resulta poco común, aunque existen antecedentes. En 2020, la administración Trump confiscó cuatro buques que llevaban combustible iraní tras obtener la autorización de un juez federal, quien determinó la existencia de pruebas que vinculaban esos activos con una organización terrorista designada.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el primer buque incautado en esta nueva serie, identificado como Skipper, ya se encontraba sancionado por transportar petróleo iraní y será trasladado a un puerto estadounidense. Leavitt explicó que las fuerzas norteamericanas ejecutaron una orden judicial sobre la nave y que investigadores interrogaron a la tripulación. Añadió que, tras el proceso legal correspondiente, Estados Unidos tomará posesión de los 1,85 millones de barriles de crudo que transportaba el buque.