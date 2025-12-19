HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Crimen político y elecciones + sistema de justicia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

A través de una entrevista telefónica con NBC News, Trump evitó una respuesta directa sobre derrocar a Maduro: "Lo sabe mejor que nadie".

En una entrevista para NBC News, Trump no descartó un conflicto armado con Venezuela.
En una entrevista para NBC News, Trump no descartó un conflicto armado con Venezuela. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela al afirmar que no descarta esa opción en el marco de la creciente presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. En una entrevista telefónica con NBC News, el mandatario declaró: “No lo descarto, no”, al ser consultado sobre una eventual guerra, y adelantó que su Gobierno continuará con las incautaciones de petroleros vinculados al país sudamericano.

Sobre derrocar a Maduro, el republicano solo respondió: "Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie". Estas palabras de Trump llegan tras nuevas medidas de su administración, entre ellas el endurecimiento de las acciones contra petroleros vinculados a Venezuela, una estrategia que elevó la tensión regional y generó cuestionamientos dentro y fuera del Congreso estadounidense por sus consecuencias humanas y políticas.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Trump continuará con incautación de petroleros cerca a Venezuela

Durante la llamada, Trump confirmó que su Gobierno continuará con la incautación de petroleros sancionados que operen en torno a Venezuela. Al ser consultado sobre un posible cronograma para estas acciones, respondió que dependerá del comportamiento de las embarcaciones. “Si son tan insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos”, afirmó.

El mandatario evitó precisar si las operaciones actuales podrían derivar directamente en un conflicto armado. “No lo hablo”, dijo inicialmente cuando se le preguntó por ese escenario, aunque luego admitió que la posibilidad existe. Sus declaraciones reforzaron la idea de que Washington no descarta una escalada mayor si Caracas mantiene su postura.

Trump también se negó a aclarar si el derrocamiento de Nicolás Maduro es el objetivo final de su estrategia. “Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”, respondió, sin ofrecer más detalles sobre los alcances políticos o militares de la presión estadounidense.

Van 28 ataques y más de 100 muertos en el Caribe

Según cifras citadas por la propia administración, la campaña estadounidense ya ha derivado en 28 enfrentamientos con embarcaciones, con un saldo de más de 100 personas fallecidas. Entre los incidentes figura un choque de “doble ataque” que actualmente es revisado por el Congreso, lo que ha incrementado el debate interno sobre la legalidad y proporcionalidad de estas acciones.

La Casa Blanca sostiene que los operativos se dirigen contra barcos presuntamente vinculados al narcotráfico y acusa al régimen venezolano de utilizar los ingresos petroleros para financiar lo que califica como “narcoterrorismo”. Sin embargo, Washington no ha divulgado información detallada sobre las identidades de las víctimas ni pruebas públicas de esas acusaciones.

La admisión de Trump contrasta con su discurso político previo. Durante la campaña presidencial de 2024, el mandatario se presentó como un líder capaz de mantener a Estados Unidos fuera de guerras extranjeras y, tras ganar las elecciones, aseguró que su objetivo era “detener las guerras, no iniciarlas”, una promesa que ahora queda bajo escrutinio a la luz de sus recientes declaraciones.

Notas relacionadas
Maduro advirtió al secretario general de la ONU que "amenazas" de Trump podrían afectar la paz regional

Maduro advirtió al secretario general de la ONU que "amenazas" de Trump podrían afectar la paz regional

LEER MÁS
Susie Wiles, jefa de gabinete de EE. UU., afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico" y busca "que Maduro se rinda"

Susie Wiles, jefa de gabinete de EE. UU., afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico" y busca "que Maduro se rinda"

LEER MÁS
Dictadura de Nicolás Maduro detiene por 7 horas a periodistas de Chilevisión en la frontera con Colombia

Dictadura de Nicolás Maduro detiene por 7 horas a periodistas de Chilevisión en la frontera con Colombia

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

LEER MÁS
China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

LEER MÁS
China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

The Strongest vs Nacional Potosí EN VIVO por las semifinales de la Copa Paceña: empatan 0-0 en el primer tiempo

Mundo

“Me siento absolutamente sin defensa”: la jueza peruana de La Haya sancionada por EE. UU. tras investigar crímenes

Representantes demócratas revelan imágenes inéditas del archivo Epstein antes del plazo legal para su publicación

Australia promete nuevas leyes contra el odio tras tiroteo contra comunidad judía que dejó 16 muertos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025