El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela al afirmar que no descarta esa opción en el marco de la creciente presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. En una entrevista telefónica con NBC News, el mandatario declaró: “No lo descarto, no”, al ser consultado sobre una eventual guerra, y adelantó que su Gobierno continuará con las incautaciones de petroleros vinculados al país sudamericano.

Sobre derrocar a Maduro, el republicano solo respondió: "Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie". Estas palabras de Trump llegan tras nuevas medidas de su administración, entre ellas el endurecimiento de las acciones contra petroleros vinculados a Venezuela, una estrategia que elevó la tensión regional y generó cuestionamientos dentro y fuera del Congreso estadounidense por sus consecuencias humanas y políticas.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Trump continuará con incautación de petroleros cerca a Venezuela

Durante la llamada, Trump confirmó que su Gobierno continuará con la incautación de petroleros sancionados que operen en torno a Venezuela. Al ser consultado sobre un posible cronograma para estas acciones, respondió que dependerá del comportamiento de las embarcaciones. “Si son tan insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos”, afirmó.

El mandatario evitó precisar si las operaciones actuales podrían derivar directamente en un conflicto armado. “No lo hablo”, dijo inicialmente cuando se le preguntó por ese escenario, aunque luego admitió que la posibilidad existe. Sus declaraciones reforzaron la idea de que Washington no descarta una escalada mayor si Caracas mantiene su postura.

Trump también se negó a aclarar si el derrocamiento de Nicolás Maduro es el objetivo final de su estrategia. “Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”, respondió, sin ofrecer más detalles sobre los alcances políticos o militares de la presión estadounidense.

Van 28 ataques y más de 100 muertos en el Caribe

Según cifras citadas por la propia administración, la campaña estadounidense ya ha derivado en 28 enfrentamientos con embarcaciones, con un saldo de más de 100 personas fallecidas. Entre los incidentes figura un choque de “doble ataque” que actualmente es revisado por el Congreso, lo que ha incrementado el debate interno sobre la legalidad y proporcionalidad de estas acciones.

La Casa Blanca sostiene que los operativos se dirigen contra barcos presuntamente vinculados al narcotráfico y acusa al régimen venezolano de utilizar los ingresos petroleros para financiar lo que califica como “narcoterrorismo”. Sin embargo, Washington no ha divulgado información detallada sobre las identidades de las víctimas ni pruebas públicas de esas acusaciones.

La admisión de Trump contrasta con su discurso político previo. Durante la campaña presidencial de 2024, el mandatario se presentó como un líder capaz de mantener a Estados Unidos fuera de guerras extranjeras y, tras ganar las elecciones, aseguró que su objetivo era “detener las guerras, no iniciarlas”, una promesa que ahora queda bajo escrutinio a la luz de sus recientes declaraciones.