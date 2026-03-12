Kast empezó su "gobierno de emergencia" con la firma de 6 reformas. | Composición LR | Betsy De Los Santos

Kast empezó su "gobierno de emergencia" con la firma de 6 reformas. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, ordenó este miércoles, en su primer día oficial de gobierno, la construcción de 'barreras físicas' en la frontera con Bolivia para frenar la inmigración irregular.

La medida fue anunciada en un acto protocolar en La Moneda, sede del Ejecutivo, donde se declaró un "gobierno de emergencia">José Antonio Kast, ordenó este miércoles, en su primer día oficial de gobierno, la construcción de 'barreras físicas' en la frontera con Bolivia para frenar la inmigración irregular.

TE RECOMENDAMOS ENDULZAMIENTOS PARA EL AMOR: ¿ARMONIZAN LA RELACIÓN O ALTERAN EL DESTINO?ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La medida fue anunciada en un acto protocolar en La Moneda, sede del Ejecutivo, donde se declaró un “gobierno de emergencia”. En su mensaje al jefe del Ejército, Pedro Varela, solicitó su colaboración para incrementar el personal y le encargó avanzar con el proyecto destinado a frenar el paso de personas sin la documentación requerida.

Otro de los decretos firmados por Kast el último miércoles fue la creación de una 'autoridad presidencial' encargada del control migratorio, con especial énfasis en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Entre sus funciones se incluirá coordinar a la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas y Carabineros en la Macrozona Norte, articular servicios fiscalizadores, presentar propuestas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y funcionar como enlace directo entre el Estado Mayor Conjunto, el y las jefaturas de las fuerzas aéreas fronterizas.

Finalmente, el mandatario activó el plan 'Escudo Fronterizo', que estará bajo la responsabilidad del ejército chileno. Este plan contempla el refuerzo de personal en la Macrozona Norte, la eliminación de pasos no autorizados y la implementación de tecnología para el control fronterizo.

PUEDES VER: Alrededor de 32 países acuerdan vender sus reservas estratégicas de petróleo tras impacto de la guerra en Medio Oriente

Las otras reformas de Kast

Aparte de las reformas migratorias, Kast aprobó una serie de medidas en su primer día de gobierno. Junto a Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, y José García, titular de la Secretaría General de la Presidencia, dio instrucciones para realizar una auditoría mediante el Consejo de Auditoría Interna, con el objetivo de reducir el gasto público.

Desde el gobierno explicaron que este mecanismo establece una base técnica y política, lo que permite detectar y denunciar de inmediato cualquier irregularidad, siguiendo una lógica de gestión de emergencia y transparencia.

Para ello, se creará una fuerza de tarea que incluirá a los subsecretarios del Interior, Hacienda y Secretaría General. La medida abarcará todos los ministerios e instituciones del Estado, con reporte directo a la Presidencia.

En el ámbito económico, Kast también ordenó abordar los atrasos en la tramitación de permisos ambientales dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Según la nueva administración, hay 51 trámites pendientes relacionados con inversiones por aproximadamente US$16 mil millones.

"Para que Chile vuelva a crecer, a generar empleo y para que los chilenos recuperen su dignidad, el progreso debe centrarse en la persona”, afirmó el jefe de Estado al encargar a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, la elaboración de un diagnóstico y una propuesta para tratar las reclamaciones ecologistas pendientes.

En respuesta a los incendios que azotaron al país en las últimas semanas, el exintegrante del Partido Republicano reorganizará el comité de reconstrucción con el fin de agilizar la construcción de viviendas en las zonas afectadas.

La responsabilidad recaerá en el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y la titular de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, con especial enfoque en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. “Debemos reconstruir viviendas con apoyo social”, afirmó Kast.

Invitados a la investidura

La ceremonia de investidura contó con la presencia de varios presidentes latinoamericanos, entre ellos Rodrigo Chaves (Costa Rica), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Rodrigo Paz (Bolivia), José Raúl Mulino (Panamá) y Yamandú Orsi (Uruguay), quienes se reunieron bilateralmente con Kast para fortalecer relaciones en diversas áreas.

El mandatario de Argentina, Javier Milei, también estuvo presente, aunque no sostuvo encuentros oficiales con Kast. En representación de Brasil, llegó el canciller Mauro Vieira, tras la cancelación de última hora del viaje de Lula da Silva.

Además, Estados Unidos estuvo representado por Christopher Landau, subsecretario de Estado de la administración de Trump, y China envió al ministro Ni Hong, quien también se reunió con el gobernante chileno.