HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Crisis múltiple en el Ejecutivo y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

José Antonio Kast ordena construcción de barreras físicas en la frontera con Bolivia para frenar migración irregular

Exintegrante del Partido Republicano inicia su gobierno con la firma de 6 reformas en migración, economía, medio ambiente y reconstrucción tras los incendios en Chile.

Kast empezó su "gobierno de emergencia" con la firma de 6 reformas.
Kast empezó su "gobierno de emergencia" con la firma de 6 reformas. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, ordenó este miércoles, en su primer día oficial de gobierno, la construcción de 'barreras físicas' en la frontera con Bolivia para frenar la inmigración irregular.

La medida fue anunciada en un acto protocolar en La Moneda, sede del Ejecutivo, donde se declaró un "gobierno de emergencia">José Antonio Kast, ordenó este miércoles, en su primer día oficial de gobierno, la construcción de 'barreras físicas' en la frontera con Bolivia para frenar la inmigración irregular.

TE RECOMENDAMOS

ENDULZAMIENTOS PARA EL AMOR: ¿ARMONIZAN LA RELACIÓN O ALTERAN EL DESTINO?ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La medida fue anunciada en un acto protocolar en La Moneda, sede del Ejecutivo, donde se declaró un “gobierno de emergencia”. En su mensaje al jefe del Ejército, Pedro Varela, solicitó su colaboración para incrementar el personal y le encargó avanzar con el proyecto destinado a frenar el paso de personas sin la documentación requerida.

Otro de los decretos firmados por Kast el último miércoles fue la creación de una 'autoridad presidencial' encargada del control migratorio, con especial énfasis en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Entre sus funciones se incluirá coordinar a la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas y Carabineros en la Macrozona Norte, articular servicios fiscalizadores, presentar propuestas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y funcionar como enlace directo entre el Estado Mayor Conjunto, el CCN y las jefaturas de las fuerzas aéreas fronterizas.

Finalmente, el mandatario activó el plan 'Escudo Fronterizo', que estará bajo la responsabilidad del ejército chileno. Este plan contempla el refuerzo de personal en la Macrozona Norte, la eliminación de pasos no autorizados y la implementación de tecnología para el control fronterizo.

PUEDES VER: Alrededor de 32 países acuerdan vender sus reservas estratégicas de petróleo tras impacto de la guerra en Medio Oriente

lr.pe

Las otras reformas de Kast

Aparte de las reformas migratorias, Kast aprobó una serie de medidas en su primer día de gobierno. Junto a Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, y José García, titular de la Secretaría General de la Presidencia, dio instrucciones para realizar una auditoría mediante el Consejo de Auditoría Interna, con el objetivo de reducir el gasto público.

Desde el gobierno explicaron que este mecanismo establece una base técnica y política, lo que permite detectar y denunciar de inmediato cualquier irregularidad, siguiendo una lógica de gestión de emergencia y transparencia.

Para ello, se creará una fuerza de tarea que incluirá a los subsecretarios del Interior, Hacienda y Secretaría General. La medida abarcará todos los ministerios e instituciones del Estado, con reporte directo a la Presidencia.

En el ámbito económico, Kast también ordenó abordar los atrasos en la tramitación de permisos ambientales dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Según la nueva administración, hay 51 trámites pendientes relacionados con inversiones por aproximadamente US$16 mil millones.

"Para que Chile vuelva a crecer, a generar empleo y para que los chilenos recuperen su dignidad, el progreso debe centrarse en la persona”, afirmó el jefe de Estado al encargar a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, la elaboración de un diagnóstico y una propuesta para tratar las reclamaciones ecologistas pendientes.

En respuesta a los incendios que azotaron al país en las últimas semanas, el exintegrante del Partido Republicano reorganizará el comité de reconstrucción con el fin de agilizar la construcción de viviendas en las zonas afectadas.

La responsabilidad recaerá en el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y la titular de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, con especial enfoque en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. “Debemos reconstruir viviendas con apoyo social”, afirmó Kast.

PUEDES VER: Argentina rompe un récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por la guerra entre EE.UU. e Irán

lr.pe

Invitados a la investidura

La ceremonia de investidura contó con la presencia de varios presidentes latinoamericanos, entre ellos Rodrigo Chaves (Costa Rica), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Rodrigo Paz (Bolivia), José Raúl Mulino (Panamá) y Yamandú Orsi (Uruguay), quienes se reunieron bilateralmente con Kast para fortalecer relaciones en diversas áreas.

El mandatario de Argentina, Javier Milei, también estuvo presente, aunque no sostuvo encuentros oficiales con Kast. En representación de Brasil, llegó el canciller Mauro Vieira, tras la cancelación de última hora del viaje de Lula da Silva.

Además, Estados Unidos estuvo representado por Christopher Landau, subsecretario de Estado de la administración de Trump, y China envió al ministro Ni Hong, quien también se reunió con el gobernante chileno.

Notas relacionadas
Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

LEER MÁS
El ultraderechista José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y control migratorio

El ultraderechista José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y control migratorio

LEER MÁS
Cambio de mando en Chile 2026: ¿a qué hora asume Kast, qué presidentes asistirán y dónde ver la investidura en vivo?

Cambio de mando en Chile 2026: ¿a qué hora asume Kast, qué presidentes asistirán y dónde ver la investidura en vivo?

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alrededor de 32 países acuerdan vender sus reservas estratégicas de petróleo tras impacto de la guerra en Medio Oriente

Alrededor de 32 países acuerdan vender sus reservas estratégicas de petróleo tras impacto de la guerra en Medio Oriente

LEER MÁS
Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

LEER MÁS
Investigaciones apuntan a misil de EE. UU. en ataque que destruyó escuela y mató a 175 niñas en Irán

Investigaciones apuntan a misil de EE. UU. en ataque que destruyó escuela y mató a 175 niñas en Irán

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paulo Autuori sorprende con fuerte autocritica contra Sporting Cristal en Copa Libertadores: "No era para clasificar"

Fallece el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Calor se incrementará en la costa peruana y noches serán más sofocantes, alerta Senamhi: estas serán las REGIONES más afectadas

Mundo

Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

Investigaciones apuntan a misil de EE. UU. en ataque que destruyó escuela y mató a 175 niñas en Irán

El FBI advierte que Irán podría lanzar drones a California como represalia por la guerra con EE.UU. e Israel, según ABC News

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones Generales 2026: ¿puedo votar con mi DNI vencido?

Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025