El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la actual relación de Estados Unidos con Venezuela "es intolerable" y debe cambiar. Estas declaraciones se produjeron luego de que el presidente Donald Trump anunciara el "bloqueo total y completo" a buques sancionados que lleguen o salgan de Caracas.

Además, el republicano acusó al país sudamericano de robar petróleo y otros activos importantes a Washington. Durante una llamada con António Guterres, secretario general de la ONU, el dictador Nicolás Maduro advirtió que las "amenazas" de Trump podrían afectar la paz regional.

Marco Rubio minimiza el apoyo de Rusia a Nicolás Maduro

En una conferencia de prensa realizada este viernes 19 de diciembre, el secretario Rubio consideró que el apoyo de Rusia al régimen de Maduro no es preocupante, ya que Moscú tiene "las manos llenas" con la guerra en Ucrania. La administración de Vladímir Putin instó a Trump a no cometer un "error fatal" en la crisis con Venezuela y urgió moderación para evitar una "situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles".

"Está claro que el statu quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos", declaró Rubio, y luego mencionó que el país no puede ni firmará ningún acuerdo de paz con bandas narcotraficantes, como la Mara Salvatrucha (MS-13) o el Tren de Aragua.

Tensión entre Estados Unidos y Venezuela

En septiembre, el Gobierno de Donald Trump lanzó una campaña militar contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico. Los ataques han provocado más de un centenar de muertos, según el conteo de AFP. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela aumentó cuando la administración del republicano incautó un petrolero sometido a sanciones frente a las costas venezolanas.

Maduro, sin embargo, sostuvo que las recientes acciones de Washington contra Caracas forman parte de una "diplomacia de la barbarie" que, según él, atenta contra la convivencia internacional. "Es una pretensión guerrerista y colonialista. (…) Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas", expresó tras el anuncio de Trump de que Venezuela habría robado petróleo y otros activos importantes a Estados Unidos.

Fuentes diplomáticas confirmaron a AFP que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo martes para abordar la crisis entre Venezuela y Estados Unidos. La reunión se realizará a las 15H00 locales (20H00 GMT).