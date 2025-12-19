HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Mundo

Marco Rubio dice que la relación de EE. UU. con Venezuela "es intolerable" y minimiza el apoyo de Rusia a Maduro

Marco Rubio consideró que el apoyo de Rusia al régimen de Maduro no es preocupante, ya que Moscú tiene "las manos llenas" con la guerra en Ucrania.

Marco Rubio califica de intolerable la relación de Estados Unidos con Venezuela.
Marco Rubio califica de intolerable la relación de Estados Unidos con Venezuela. | AFP

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la actual relación de Estados Unidos con Venezuela "es intolerable" y debe cambiar. Estas declaraciones se produjeron luego de que el presidente Donald Trump anunciara el "bloqueo total y completo" a buques sancionados que lleguen o salgan de Caracas.

Además, el republicano acusó al país sudamericano de robar petróleo y otros activos importantes a Washington. Durante una llamada con António Guterres, secretario general de la ONU, el dictador Nicolás Maduro advirtió que las "amenazas" de Trump podrían afectar la paz regional.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

lr.pe

Marco Rubio minimiza el apoyo de Rusia a Nicolás Maduro

En una conferencia de prensa realizada este viernes 19 de diciembre, el secretario Rubio consideró que el apoyo de Rusia al régimen de Maduro no es preocupante, ya que Moscú tiene "las manos llenas" con la guerra en Ucrania. La administración de Vladímir Putin instó a Trump a no cometer un "error fatal" en la crisis con Venezuela y urgió moderación para evitar una "situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles".

"Está claro que el statu quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos", declaró Rubio, y luego mencionó que el país no puede ni firmará ningún acuerdo de paz con bandas narcotraficantes, como la Mara Salvatrucha (MS-13) o el Tren de Aragua.

PUEDES VER: Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

lr.pe

Tensión entre Estados Unidos y Venezuela

En septiembre, el Gobierno de Donald Trump lanzó una campaña militar contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico. Los ataques han provocado más de un centenar de muertos, según el conteo de AFP. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela aumentó cuando la administración del republicano incautó un petrolero sometido a sanciones frente a las costas venezolanas.

Maduro, sin embargo, sostuvo que las recientes acciones de Washington contra Caracas forman parte de una "diplomacia de la barbarie" que, según él, atenta contra la convivencia internacional. "Es una pretensión guerrerista y colonialista. (…) Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas", expresó tras el anuncio de Trump de que Venezuela habría robado petróleo y otros activos importantes a Estados Unidos.

Fuentes diplomáticas confirmaron a AFP que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo martes para abordar la crisis entre Venezuela y Estados Unidos. La reunión se realizará a las 15H00 locales (20H00 GMT).

Notas relacionadas
Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

LEER MÁS
Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

LEER MÁS
Gobierno de Trump suspende lotería de residencias permanentes tras tiroteo en la Universidad de Brown

Gobierno de Trump suspende lotería de residencias permanentes tras tiroteo en la Universidad de Brown

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

LEER MÁS
Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

LEER MÁS
Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

LEER MÁS
Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Mundo

“Me siento absolutamente sin defensa”: la jueza peruana de La Haya sancionada por EE. UU. tras investigar crímenes

Representantes demócratas revelan imágenes inéditas del archivo Epstein antes del plazo legal para su publicación

Australia promete nuevas leyes contra el odio tras tiroteo contra comunidad judía que dejó 16 muertos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025