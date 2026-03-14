La cantante peruana Liz Garay sorprendió a sus seguidores al revelar que Steven Franco ingresaría a la reconocida agrupación Armonía 10 de Piura. La declaración se dio durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, en el que aseguró que el artista de 16 años formará parte del popular grupo de cumbia tras anunciar recientemente su salida de La Bella Luz.

Durante el en vivo, la fundadora de Liz Garay & Orquesta también expresó públicamente su respaldo a esta nueva etapa en su carrera musical. “Ahora lo apoyen en Armonía 10 y yo también le doy todo mi apoyo a toda la orquesta de Armonía 10”, comentó.

Liz Garay revela ingreso de Steven Franco en Armonía 10 de Piura y pide colaboración

En la transmisión en TikTok, Liz Garay celebró el posible ingreso de Steven Franco a Armonía 10 de Piura, agrupación donde perteneció el recordado cantante Paul Flores, conocido como el ‘Ruso’. Además, expresó su respaldo al joven cantante y le envió sus mejores deseos en esta nueva etapa profesional. “Le doy todo mi apoyo, todo, todas mis buenas vibras. Bravo, bravísimo”, agregó.

Liz Garay dejó abierta la posibilidad de realizar una futura colaboración musical con la orquesta de cumbia. Incluso mencionó la idea de grabar un tema junto al cantante. “Podría ser un feat con Armonía 10. Podríamos ser un dúo Liz Garay y por ahí Steven, ya que no lo dejaron venir a mi aniversario, pues espero que Armonía 10 sí lo permita”, expresó.

¿Por qué Steven Franco renunció a La Bella Luz?

El joven cantante anunció recientemente su salida de La Bella Luz, decisión que sorprendió a sus seguidores. A través de un comunicado, explicó que su renuncia responde a su deseo de asumir nuevos retos en su carrera artística.

En su mensaje, Steven Franco describió su paso por la agrupación como una experiencia importante en su trayectoria musical. “Esta decisión nace principalmente por motivos de crecimiento personal y artístico, buscando nuevos retos y oportunidades que me permitan seguir avanzando en mi camino dentro de la música”, señaló.

Durante su paso por La Bella Luz, el joven artista ganó popularidad interpretando canciones como ‘Mix chelero’, ‘El aventurero’ y ‘Coqueta’. Antes de eso, ya había llamado la atención del público tras su participación en el programa 'La Voz Kids'.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente su ingreso a Armonía 10, el propio cantante había manifestado anteriormente su deseo de formar parte de esta histórica agrupación de cumbia en algún momento de su carrera, lo que ahora parece estar más cerca de convertirse en realidad.