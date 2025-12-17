Periodista estadounidense afirma que Donald Trump declararía la guerra a Venezuela este miércoles por la noche desde la Casa Blanca
En los últimos meses, la Marina de EE. UU. ha realizado un despliegue militar en el Caribe, lo que ha intensificado las tensiones con Venezuela. La justificación responde a su lucha contra el narcotráfico.
El periodista Tucker Carlson declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto anunciar la guerra contra Venezuela en su discurso a la nación programado para la noche de este miércoles 17 de diciembre. La información sobre un conflicto en el Caribe provendría de un miembro del Congreso.
"Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 horas", sostuvo Carlson en el pódcast ‘Judging Freedom’.
Noticia en desarrollo...