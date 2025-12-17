Trump emitirá un comunicado el día de hoy desde la Casa Blanca. | Foto: Composición LR/AFP.

El periodista Tucker Carlson declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto anunciar la guerra contra Venezuela en su discurso a la nación programado para la noche de este miércoles 17 de diciembre. La información sobre un conflicto en el Caribe provendría de un miembro del Congreso.

"Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 horas", sostuvo Carlson en el pódcast ‘Judging Freedom’.

Noticia en desarrollo...