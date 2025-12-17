SNTP acusa a la dictadura de Maduro de detener a periodistas de Chilevisión en la frontera colombo-venezolana. | Composición LR

A través de X (antes Twitter), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció que la dictadura de Nicolás Maduro detuvo por siete horas a periodistas de Chilevisión en la frontera con Colombia. De acuerdo con la organización, el equipo periodístico estaba conformado por un periodista, un camarógrafo y dos encargados de seguridad.

El SNTP advirtió que organismos de inteligencia venezolanos confiscaron los teléfonos del personal de prensa, exigieron las claves, revisaron WhatsApp y galerías, y borraron fotos y videos grabados. "Este tipo de procedimientos forman parte de un patrón de hostigamiento contra la labor periodística en Venezuela, especialmente en zonas fronterizas y de alta vigilancia", señaló el sindicato.

SNTP denuncia que dictadura de Nicolás Maduro detuvo a periodistas de Chilevisión

Aproximadamente a las 13:30 del último 11 de diciembre, el equipo periodístico de Chilevisión fue detenido en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, según detalló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP). En conversación con el gremio, el periodista Roberto Cox explicó que no tenían intención de ingresar a territorio venezolano y contó que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana iniciaron un procedimiento de control en la frontera antes de que fueran enviados a un cuartel fronterizo para ser interrogados.

Cox relató que, al llegar, dos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) revisaron los teléfonos del equipo y solicitaron las claves de acceso. "Uno de los funcionarios portaba una casaca con el nombre 'Emanuel'; el resto de los agentes no se identificó", informó el SNTP.

Durante la detención, los funcionarios tomaron fotografías y obligaron al personal de prensa a grabar un video en el que declararon no haber sido golpeados ni despojados de pertenencias personales. Luego firmaron un documento de expulsión del país y regresaron a Colombia.

Borraron videos grabados en Chile y Argentina

Además de revisar conversaciones de WhatsApp y galerías de fotos, los agentes eliminaron contenidos de los dispositivos sin relación alguna con Venezuela. Cox indicó que la dictadura de Nicolás Maduro borró fotos y videos que había grabado en Chile y Argentina en las últimas dos semanas.

"La revisión arbitraria de teléfonos, la eliminación de material y la incomunicación prolongada vulneran estándares internacionales de libertad de prensa y seguridad de los periodistas", alegó el SNTP.

En noviembre, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela reclamó acciones concretas para proteger a los trabajadores de la prensa y exigió que se investiguen y sancionen los crímenes contra periodistas.