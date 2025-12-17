Nicolás Maduro pide apoyo al Ejército de Colombia tras posible declaración de guerra de EE. UU. contra Venezuela

El líder chavista, Nicolás Maduro, se dirigió a Colombia, por medio de un mensaje a la nación, instando a su Ejército a llevar a cabo una "unión perfecta" con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para defender la soberanía de la región caribeña ante la creciente amenaza de una incursión armada impulsada por Estados Unidos.

Este anuncio se da luego de que el periodista estadounidense Tucker Carlson afirmara que Donald Trump declararía la guerra a Venezuela durante una conferencia este 17 de diciembre.

Maduro pide apoyo militar a Colombia

Ante la creciente amenaza de una incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, el chavismo buscó apoyo en su vecino colombiano, con quien comparte una serie de similitudes; entre ellas, la defensa de la soberanía caribeña. "Hay una máxima de los imperios durante siglos: ‘divide y vencerás’, y cuánto han hecho por dividir a Colombia de Venezuela todos los días. La mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad y respeto en el mundo es la unión", dijo Maduro.

En ese sentido, el líder chavista hizo un llamado al Ejército vecino a trabajar juntos para defender sus territorios del imperialismo que se asoma desde el oriente. "Al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a su fuerza política, a los militares de Colombia que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida", enfatizó sin mencionar directamente a Gustavo Petro.

"Venezuela está completamente rodeada"

Por medio de un mensaje difundido por Truth Social, el 16 de diciembre, Donald Trump afirmó que "Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica", tras incautar un petrolero días anteriores. Asimismo, acusó al régimen de Maduro de utilizar este hidrocarburo "para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro", y lo designó como organización terrorista extranjera, la cual se suma a la misma declaración establecida contra el Cártel de los Soles, presuntamente liderado por la cúpula de Maduro.

"Ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela", agregó, ejerciendo poder total desde aguas internacionales. "Rechazamos contundentemente estas declaraciones que son muy prepotentes, muy arrogantes y muy supremacistas del gobierno de los Estados Unidos, no las aceptamos como institución armada y como gobierno", respondió el ministro de Defensa madurista, Vladimir Padrino López.

Este miércoles, la estatal PDVSA afirmó que sus operaciones seguían realizándose "con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas".

Congreso de EE. UU. frena intento por bloquear acciones militares de Trump

Durante las votaciones de la Cámara de Representantes este miércoles, la gran mayoría rechazó dos resoluciones, impulsadas por demócratas, que buscaban frenar las acciones militares de Donald Trump en el Caribe, la cual ha llevado a la destrucción de decenas de presuntas "narcolanchas", y hostilidades que podrían resultar en una incursión dentro de Venezuela. ¿Cuáles son?