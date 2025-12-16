HOYSuscripcion LR Focus

Donald Trump impuso restricciones de ingreso a Estados Unidos a otros siete países considerados “de alto riesgo”

La Casa Blanca destaca que la medida busca "proteger la seguridad de Estados Unidos" y prevenir la entrada de individuos que socaven sus principios y estructuras.

La Casa Blanca afirmó que Trump, quien lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración. Foto: AFP.
La Casa Blanca afirmó que Trump, quien lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración. Foto: AFP.

El presidente Donald Trump amplió el martes la prohibición de viajes a Estados Unidos a ciudadanos de otros siete países, incluido Siria así como a titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina.

La Casa Blanca afirmó que Trump, quien lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración, actúa "para proteger la seguridad de Estados Unidos", según una publicación en redes sociales.

También quiere impedir la entrada de extranjeros en Estados Unidos que "socaven o desestabilicen su cultura, su gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales", añadió.

La medida de Trump llega pocos días después de que dos soldados estadounidenses y un civil murieran en Siria, país al que Trump ha intentado rehabilitar internacionalmente desde la caída de Bashar al Asad.

Las autoridades sirias dijeron que el autor del ataque era un miembro de las fuerzas de seguridad que iba a ser destituido por "ideas islamistas extremistas".

La administración Trump ya había prohibido de forma informal los viajes de titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina, en un gesto de solidaridad con Israel frente al reconocimiento de un Estado palestino por parte de otras potencias occidentales como Francia y el Reino Unido.

Otros países recientemente sujetos a la prohibición total de viajar para sus ciudadanos se ubican entre los más pobres de África -Burkina Faso, Malí, Níger, Sierra Leona y Sudán del Sur-, así como Laos, en el sudeste asiático.

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

Rusia rechaza alto el fuego navideño con Ucrania si no hay un acuerdo de paz: "No queremos una tregua que les dé respiro"

Rusia rechaza alto el fuego navideño con Ucrania si no hay un acuerdo de paz: "No queremos una tregua que les dé respiro"

Presidenta de Honduras acusa a Juan Orlando Hernández de planear un golpe de Estado y proclamar al ganador de elecciones

Presidenta de Honduras acusa a Juan Orlando Hernández de planear un golpe de Estado y proclamar al ganador de elecciones

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

Los 3 países de América Latina que tendrán mayor crecimiento económico en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina que tendrán mayor crecimiento económico en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

