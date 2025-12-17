Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos están en uno de sus puntos más tensos después de que Donald Trump ordenara un “bloqueo total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de tierras venezolanas, con el argumento de que el régimen de Nicolás Maduro utiliza sus ingresos petroleros para financiar tráfico de drogas. “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica y solo aumentará de tamaño”, afirmó Trump y exigió que Caracas devuelva a Washintong “todo el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron previamente”.

Por su parte, la dictadura chavista ha rechazado categóricamente las acciones de la Casa Blanca y calificó de bloqueo militar irracional y una amenaza grotesca al derecho internacional y a la soberanía venezolana. Maduro advirtió sobre el riesgo de una confrontación mayor al declarar que “no queremos una nueva Vietnam” si persiste la presión estadounidense y acusó al gobierno de Trump de buscar pretextos para justificar su escalada militar en la región.

Donald Trump sobre tensión con Venezuela EN VIVO: sigue el minuto a minuto 19:50 ¿Cuántos personas han muertos en las operaciones militares estadounidenses en el Caribe? Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo operaciones letales contra embarcaciones que, según Washington, transportaban fentanilo y otras sustancias ilegales hacia su territorio. Hasta la fecha, estos ataques han resultado en la muerte de más de 90 personas. 19:30 ¿Estados Unidos atacará Venezuela? El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó que el presidente Trump revelaría medidas bélicas contra Venezuela en su discurso televisado programado para esta noche. Esta declaración se sustentó únicamente en la versión de un legislador anónimo del Congreso, quien no proporcionó evidencia documental que corroborara sus afirmaciones. 19:00 ¿A qué hora es el mensaje a la nación de Trump? El presidente de Estados Unidos dará un mensaje a la nación a las 9 p. m. (hora del este de Estados Unidos, 02h00 GMT). del miércoles 17 de diciembre. Desde la Casa Blanca, Trump abordará la gestión de su administración en 2025.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Venezuela rechaza advertencias de Trump y defiende su soberanía en el mar Caribe

Desde Caracas, el régimen chavista ha rechazado enérgicamente estas medidas, asimismo calificó de “intervencionistas y colonialistas” y acusó a Trump de pretender apoderarse de las riquezas naturales del país. En un comunicado oficial difundido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el gobierno venezolano afirmó que “Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno” y reafirmó su soberanía sobre el mar Caribe y sus recursos, insistiendo en defender el derecho al libre comercio y navegación frente a lo que calificó de amenazas guerreristas.

La dictadura también afirmó que responderá conforme a los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el marco constitucional del país para resguardar su soberanía ante lo que describió como “amenazas guerreristas”. Asimismo, volvió a enfatizar que Venezuela “jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno”.