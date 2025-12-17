HOYSuscripcion LR Focus

¡Empezó el partido! Sigue EN VIVO PSG vs Flamengo      
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      
Mundo

Cauca bajo fuego: disidencias de las FARC dejan 2 policías muertos y destruyen sede del Banco Agrario en Colombia

El gobierno colombiano prometió una respuesta contundente a los ataques perpetrados en la ciudad Buenos Aires. Además, se ofreció recompensas por información sobre los involucrados.

Colombia enfrenta una ola de violencia tras ataques atribuidos a disidencias de las FARC en Buenos Aires, Cauca.
Colombia enfrenta una ola de violencia tras ataques atribuidos a disidencias de las FARC en Buenos Aires, Cauca.

Una ola violencia mece Colombia sin cesar. El último martes 16 de diciembre, el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, vivió una de las jornadas más violentas del año tras una toma armada atribuida a disidencias de las FARC comandadas por alias Iván Mordisco. Estos ataques dejaron dos policías muertos, al menos ocho uniformados heridos y severos daños a la propiedad pública y privada, incluida la destrucción de una sede del Banco Agrario.

Durante más de siete horas, la población permaneció bajo fuego, con viviendas bajo fuego, instalaciones públicas atacadas y varias familias confinadas por temor a nuestros enfrentamientos. Las autoridades locales calificaron lo ocurrido como una agresión directa contra el Estado.

PUEDES VER: Del sueño de la paz al eco de la guerra: la violencia de las disidencias de las FARC marcarán elecciones en Colombia

Ataques a la infraestructura pública

Según los reportes oficiales, los hombres armados irrumpieron en un puesto de control policial y atacaron edificios clave del municipio, entre ellos la Alcaldía y un hospital. La destrucción del Banco Agrario simbolizó el impacto económico del ataque, al afectar una entidad clave para campesinos y pequeños productores de la zona.

El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, denunció que el municipio quedó prácticamente incomunicado durante la ofensiva y advirtió que la situación humanitaria es crítica. "Civiles bajo fuego, familias confinadas y un hospital atacado", resumió el mandatario departamental, al insistir en la necesidad de una reacción inmediata del Gobierno Nacional.

PUEDES VER: Régimen de Nicolás Maduro libera a exguerrilleros de las FARC y un funcionario colombiano tras ser detenidos en Venezuela

Respuesta del Gobierno

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que los ataques fueron ejecutados por estructuras ligadas al narcotráfico y denunció la presunta participación de menores de edad reclutados de manera forzada. En un pronunciamiento público, anunció el despliegue total de la Fuerza Pública para neutralizar a los responsables y recuperar el control territorial.

Sánchez subrayó la relación directa entre los cultivos ilícitos de coca y la persistencia de la violencia en el Cauca. "Mientras exista esta economía ilegal, seguirá alimentándose el conflicto", advirtió, al tiempo que anunció recompensas millonarias por información que conduzca a la captura de alias Iván Mordisco y de alias Marlon, considerados cabecillas clave de estas disidencias.

Apoyo de las autoridades locales

El alcalde de Buenos Aires, Pablo Peña, expresó su solidaridad con la comunidad y con los uniformados afectados, y aseguró que se iniciarán gestiones inmediatas para la reconstrucción de los inmuebles destruidos. "Aquí estamos de pie para resistir", afirmó, al lamentar el desplazamiento forzado de varias familias y el temor que persiste entre los residentes.

Las autoridades locales y departamentales coincidieron en que el Cauca enfrenta una presión creciente de los grupos armados ilegales, en un contexto nacional marcado también por el reciente paro armado del ELN. Frente a este panorama, reiteraron el llamado al Gobierno para reforzar la presencia estatal y garantizar la protección de la población civil, que vuelve a quedar en medio de la confrontación armada.

Grupo de Iván Mordisco amenaza a viceministro del interior

Las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco amenazaron al viceministro del Interior, Gabriel Rondón, y a la defensora de derechos humanos, Viviana Vargas Ávila, declarándolos objetivo militar. Ante esta situación, el Ministerio del Interior solicitó a la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección y demás autoridades activar con urgencia una ruta de protección integral para ambos.

Estas intimidaciones ocurrieron tras un bombardeo en Guaviare donde murieron menores reclutados por estas disidencias, y tras un video de alias Iván Mordisco en el que lanzó ataques contra el Gobierno. El Ministerio subrayó su respaldo a los liderazgos sociales y su compromiso de seguir trabajando para garantizar condiciones seguras en regiones afectadas por grupos armados.

