El régimen de Nicolás Maduro liberó el pasado martes a cuatro exintegrantes de la guerrilla de las FARC y a un funcionario colombiano que permanecían detenidos en Venezuela desde el 14 de agosto. Los cinco ya se encuentran de regreso en Colombia, según lo confirmó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

De acuerdo con la ARN, las personas fueron entregadas en la frontera "en buen estado" tras la aclaración de su situación por parte de las autoridades venezolanas. Entre ellos figuran cuatro firmantes del acuerdo de paz de 2016, tres de los cuales trabajaban como escoltas y se encontraban armados al momento de su detención en territorio venezolano.

¿Por qué fueron liberados los cuatro exmiembros de las FARC y el funcionario colombiano detenidos en Venezuela?

Los colombianos habían cruzado desde la ciudad fronteriza de Cúcuta hacia Venezuela con fines de "turismo" cuando fueron capturados por cuerpos de seguridad vinculados al régimen de Maduro. Desde entonces, el gobierno de Colombia exigió su liberación e inició gestiones diplomáticas para asegurar su regreso.

Tras 13 días de detención, las autoridades venezolanas autorizaron su entrega en la frontera. La ARN confirmó que los liberados fueron recibidos por el Estado colombiano, luego de que Caracas asegurara que su situación había sido verificaba y aclarada.

Tensión diplomática y seguridad fronteriza: desafíos para las relaciones entre Colombia y Venezuela

Las relaciones entre ambos gobiernos atraviesan un momento delicado. Aunque Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, promovió el acercamiento con Caracas, la reelección de Maduro en julio de 2024 no fue reconocida por el gobierno colombiano, lo que generó un distanciamiento político.

Pese a este escenario, se han mantenido abiertos los canales diplomáticos. La liberación de los detenidos ocurrió justo cuando Venezuela anunció el despliegue de 15,000 efectivos militares en la frontera para combatir grupos ilegales, mientras Petro defendía a Maduro frente a Estados Unidos, que había duplicado la recompensa por su captura y lo vinculaba con el Cártel de los Soles, señalado como una organización terrorista. “El cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, dijo Petro en X el lunes.