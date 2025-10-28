HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores
Mundo

Disidentes de las FARC amenazan con luchar contra EE.UU. ante una posible invasión en Colombia

"No permitiremos intervenciones militares ni violaciones a la soberanía colombiana", señalaron los disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016.

Miembros del grupo disidente de las FARC en Colombia.
Miembros del grupo disidente de las FARC en Colombia. | Foto: AFP

Disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) advirtieron a Estados Unidos que lucharán en caso de una violación a la soberanía de Colombia, tras el anuncio de Donald Trump de operaciones terrestres contra narcotraficantes.

Actualmente, las fuerzas estadounidenses mantienen una ofensiva en el Caribe y el Pacífico contra los traficantes de drogas, que, según el mandatario republicano, pronto entrará en una fase de ataques terrestres.

Trump pide a Petro 'cerrar' los campos donde se siembra droga

En medio de tensiones con el presidente Gustavo Petro, Donald Trump instó a Colombia a "cerrar" los campos en los que está sembrada la coca, el principal componente de la cocaína.

"Si no lo hace, Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma, amenazó Donald Trump.

El gobierno de Gustavo Petro tomó esas declaraciones como una amenaza de ataque en territorio colombiano. "Cualquier agresión terrestre es invasión y es ruptura de soberanía nacional", señaló el jefe de estado.

FARC amenaza a EE.UU. y dice estar lista para pelear

Los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se apartaron del acuerdo de paz en 2016, advirtieron que van a luchar en caso de un acción de este tipo.

"Estamos acostumbrados a pelear y combatir a quien nos corresponda, siempre hemos sido férreos contradictores del imperio estadounidense", señalaron los miembros del llamado Estado Mayor Central (EMC) de las FARC.

"No permitiremos intervenciones militares y violaciones a la soberanía colombiana", agregaron.

Disidentes de las FARC son lideradas por Iván Mordisco

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (señalado por Donald Trump como el líder de un cártel del narcotráfico) sostiene que Washington se está inventando una guerra contra su país en el marco de ese despliegue en el Caribe.

En la actualidad, los rebeldes del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC controlan la producción de cocaína en regiones de Colombia como el Catatumbo, fronterizo con Venezuela.

Este grupo está al mando de alias Iván Mordisco, considerado el criminal más buscado del país y a quien Gustavo Petro compara con Pablo Escobar.

Donald Trump también llama al presidente colombiano líder del narcotráfico y hace poco le impuso sanciones financieras por supuestamente permitir el tráfico de drogas.

