El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su pesar por la tragedia y envió condolencias a las familias de las víctimas del accidente de Antioquía. | Composición LR

Un viaje de grado terminó en tragedia en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia. En la madrugada del domingo, un autobús escolar que transportaba a estudiantes egresados del Liceo Antioqueño de Bello cayó por un precipicio en una carretera rural mientras regresaba de una excursión de fin de curso, dejando al menos 17 personas fallecidas y 20 heridos, según confirmaron las autoridades locales.

Las víctimas incluían 16 escolares y el conductor del vehículo, y varios de los heridos, incluidos menores, presentan lesiones graves y permanecen hospitalizados. Los jóvenes habían celebrado su graduación en las playas de Tolú, en el departamento de Sucre, y se dirigían hacia Medellín cuando ocurrió el siniestro.

Así fue el accidente en Antioquia, Colombia

El accidente se produjo alrededor de las 5:40 a. m. del domingo 14 de diciembre en el sector de El Chispero, en la vía que conecta los municipios de Remedios y Zaragoza, en Antioquia. El autobús, con al menos 37 pasajeros a bordo, se precipitó por un barranco de aproximadamente 80 metros de profundidad, según reportes oficiales.

Entre los fallecidos se encuentran 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, quienes se encontraban de regreso tras celebrar su graduación. También murió el conductor, identificado como Johnatan Taborda Cocacolo, informó la Gobernación de Antioquia.

El accidente en Colombia dejó al menos 17 personas fallecidas y 20 hoeridos, según confirmaron las autridades locales. Foto: AFP



Las autoridades activaron la red hospitalaria regional para atender la emergencia. De los heridos, seis fueron trasladados a Medellín, la capital departamental, y tres de ellos están en estado grave, informó el gobernador de Antioquia.

Un sobreviviente narró que estaba dormido cuando ocurrió el accidente y que despertó con los gritos de los compañeros, mientras los equipos de rescate tenían que bajar por el terreno escarpado para auxiliar a los heridos.

El Liceo Antioqueno dedicó una publicación en memoria de sus estudiantes fallecidos. Foto: somosliceoantioqueno /Instagram



Pronunciamiento de Petro y otras autoridades

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó el accidente como una noticia “muy triste para toda la comunidad” y confirmó el número de víctimas, así como la movilización de recursos médicos y de rescate para atender a los lesionados.

Gobernador de Antioquía confirmó la lamentable noticia y envió condolencias a familiares. Foto: @AndresJRendomC/X



Por su parte, la alcaldesa de Bello, Lorena González, aclaró que la excursión había sido organizada de forma particular por los estudiantes y no fue una actividad oficial de la institución educativa o de la Secretaría de Educación. González también expresó sus condolencias a las familias afectadas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó en redes sociales su pesar por la tragedia y envió condolencias a las familias de las víctimas, señalando que es especialmente doloroso que jóvenes mueran en un momento que debía ser de celebración.

Petro envió condolencias a través de su cuenta de X. Foto: @petrogustavo/X



Investigan causas del accidente que acabó con la vida de 17 personas

Familiares de los estudiantes han iniciado procesos de duelo y exigido respuestas claras sobre las causas del accidente, mientras la comunidad educativa del Liceo Antioqueño de Bello organizó velatones y actos conmemorativos para recordar a los jóvenes fallecidos.

Las autoridades investigan posibles causas, incluida la hipótesis de un “microsueño” por parte del conductor, aunque aún no se ha determinado oficialmente qué provocó que el vehículo se saliera de la carretera. La investigación continuará para esclarecer responsabilidades y mejorar la seguridad vial en la región.