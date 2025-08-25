El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó el último domingo la muerte de Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, jefe guerrillero del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC. La operación militar se desarrolló en el caserío Nueva York, en El Retorno, departamento del Guaviare. Según el ministro Pedro Sánchez Suárez, Dumar era el máximo cabecilla de la facción Martín Villa, bajo el mando de Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de esa organización criminal.

El funcionario detalló que el guerrillero, con más de 15 años en actividades delictivas, tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado y estaba vinculado a ataques en los que murieron cuatro militares en Argelia, Cauca, en 2024. Además, cumplía la misión de consolidar corredores estratégicos para el narcotráfico en Meta y Guaviare. Sánchez aseguró que esta acción representa un fuerte golpe a la estructura de Mordisco, con lo que debilitan su capacidad de expansión, mando y control en la región.

¿Quién era alias Dumar, cabecilla clave de las disidencias de las Farc?

Alias Dumar, con más de 18 años de trayectoria criminal, fue uno de los hombres más temidos del Bloque Occidental de las disidencias de las Farc. Tras integrar el extinto frente 40 y ser escolta de alias Mayimbú, en 2023 se convirtió en cabecilla de la estructura Jaime Martínez. La Gobernación del Meta ofrecía hasta 50 millones de pesos por su captura, debido a su rol en el reclutamiento forzado de menores en Cauca, trasladados luego a Guaviare y Meta.

El Ejército lo responsabilizaba de graves hechos de violencia, entre ellos los enfrentamientos de enero de 2025 en Guaviare y Meta, que provocaron desplazamientos y confinamientos de comunidades, además de amenazas contra firmantes de paz.

Alcalde de Cali denuncia plan de las disidencias de las Farc para asesinarlo

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, denunció este domingo un plan de la Columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), liderada por alias Iván Mordisco, para atentar contra su vida. La alerta se conoció días después del ataque del grupo armado contra una base militar en la ciudad, que dejó seis muertos y cerca de 80 heridos. “Los mismos terroristas que quieren asesinar al alcalde buscan seguir asesinando caleños”, afirmó Eder en Caracol Radio.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también confirmó que ha recibido amenazas de la misma estructura, aunque destacó la protección brindada por inteligencia militar y policial. Ante la situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de una fuerza élite del Ejército en Cali, medida coordinada en un consejo de seguridad con las autoridades locales. Tanto Eder como Toro ratificaron que se mantendrán firmes en su compromiso con la seguridad del Valle.