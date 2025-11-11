HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mundo

Petro ordena bombardeo contra disidencias de las FARC tras ruptura del acuerdo de paz por parte del grupo armado en Colombia

Gustavo Petro centra su estrategia en capturar a Iván Mordisco, cabecilla del EMC que opera en regiones clave del sur de Colombia.

Petro ordenó una ofensiva aérea en el Guaviare contra Iván Mordisco. Foto: Composición LR
Petro ordenó una ofensiva aérea en el Guaviare contra Iván Mordisco. Foto: Composición LR

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó una ofensiva militar en el departamento del Guaviare contra las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, luego de la ruptura del acuerdo de paz por parte de ese grupo armado. La operación incluye bombardeos en la zona selvática con el objetivo de desarticular las estructuras ilegales que mantienen presencia en esa región.

La Secretaría de Defensa confirmó el inicio de la operación y precisó que es una acción contra las “estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco”. En su cuenta de X, Petro escribió: “Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”. Por su parte, el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez Suárez, afirmó que se trata de una “contundente operación ofensiva” contra las estructuras que “tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos del Guaviare”.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Atentado con explosivos en la capital de Pakistán deja al menos 12 muertos y 27 heridos frente a un tribunal

lr.pe

Iván Mordisco, el jefe disidente que desafía la ofensiva de Petro

La decisión del mandatario responde al incremento de la actividad armada del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC. Este grupo, liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, mantiene influencia en departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. Tras el fin del cese al fuego, el Gobierno intensificó sus acciones militares ante la falta de avances en los diálogos con las estructuras ilegales.

El ministro de Defensa informó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutan una “contundente operación ofensiva” para recuperar el control territorial y debilitar a las facciones responsables de extorsiones, homicidios de líderes sociales, narcotráfico y reclutamiento forzado. Las autoridades también anunciaron una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos por información que permita la captura de alias Iván Mordisco, considerado uno de los principales cabecillas de las disidencias de las FARC.

PUEDES VER: Explosión en Nueva Delhi deja 10 muertos y desata operativo nacional en la India para hallar responsables

lr.pe

¿Qué acciones recientes tomaron las Fuerzas Militares contra las disidencias de las FARC antes de esta ofensiva?

En agosto de 2025, las Fuerzas Militares abatieron a alias Dumar, conocido como Chito, principal cabecilla del bloque móvil Martín Villa, una de las facciones más activas de las disidencias. El operativo se realizó en la vereda Nueva York, zona rural del municipio de El Retorno, y dejó cerca de treinta integrantes muertos, según información oficial. Alias Dumar había integrado distintas estructuras de las antiguas FARC y dirigía el bloque desde 2024.

En octubre, las autoridades informaron la neutralización de cuatro integrantes del Estado Mayor Central y del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Estos resultados se suman a los esfuerzos del Gobierno por debilitar a las disidencias tras la suspensión del cese al fuego y el fracaso de los intentos de diálogo.

Notas relacionadas
Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

Este país de América Latina prepara el mejor pan y es top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Chile y Brasil en 2025

LEER MÁS
Petro se defiende de quienes lo acusan de estar de lado del régimen de Maduro: “Solo el pueblo derrota las dictaduras"

Petro se defiende de quienes lo acusan de estar de lado del régimen de Maduro: “Solo el pueblo derrota las dictaduras"

LEER MÁS
La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

LEER MÁS
El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

LEER MÁS
Este es el país sudamericano con mayor consumo de pollo: superó a Brasil y Argentina con 56 kg por persona

Este es el país sudamericano con mayor consumo de pollo: superó a Brasil y Argentina con 56 kg por persona

LEER MÁS
China transforma América Latina y entra en una nueva fase de inversiones estratégicas centradas en tecnología y recursos clave

China transforma América Latina y entra en una nueva fase de inversiones estratégicas centradas en tecnología y recursos clave

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Mundo

Petro se defiende de quienes lo acusan de estar de lado del régimen de Maduro: “Solo el pueblo derrota las dictaduras"

Maduro exige a los líderes de América Latina a pedir el fin de los ataques de EE.UU. cerca de Venezuela

China amenaza a la primera ministra de Japón tras acusarla de cruzar una línea roja al apoyar política y militarmente a Taiwán

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025