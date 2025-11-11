El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó una ofensiva militar en el departamento del Guaviare contra las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, luego de la ruptura del acuerdo de paz por parte de ese grupo armado. La operación incluye bombardeos en la zona selvática con el objetivo de desarticular las estructuras ilegales que mantienen presencia en esa región.

La Secretaría de Defensa confirmó el inicio de la operación y precisó que es una acción contra las “estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco”. En su cuenta de X, Petro escribió: “Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”. Por su parte, el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez Suárez, afirmó que se trata de una “contundente operación ofensiva” contra las estructuras que “tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos del Guaviare”.

Iván Mordisco, el jefe disidente que desafía la ofensiva de Petro

La decisión del mandatario responde al incremento de la actividad armada del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC. Este grupo, liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, mantiene influencia en departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. Tras el fin del cese al fuego, el Gobierno intensificó sus acciones militares ante la falta de avances en los diálogos con las estructuras ilegales.

El ministro de Defensa informó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutan una “contundente operación ofensiva” para recuperar el control territorial y debilitar a las facciones responsables de extorsiones, homicidios de líderes sociales, narcotráfico y reclutamiento forzado. Las autoridades también anunciaron una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos por información que permita la captura de alias Iván Mordisco, considerado uno de los principales cabecillas de las disidencias de las FARC.

¿Qué acciones recientes tomaron las Fuerzas Militares contra las disidencias de las FARC antes de esta ofensiva?

En agosto de 2025, las Fuerzas Militares abatieron a alias Dumar, conocido como Chito, principal cabecilla del bloque móvil Martín Villa, una de las facciones más activas de las disidencias. El operativo se realizó en la vereda Nueva York, zona rural del municipio de El Retorno, y dejó cerca de treinta integrantes muertos, según información oficial. Alias Dumar había integrado distintas estructuras de las antiguas FARC y dirigía el bloque desde 2024.

En octubre, las autoridades informaron la neutralización de cuatro integrantes del Estado Mayor Central y del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Estos resultados se suman a los esfuerzos del Gobierno por debilitar a las disidencias tras la suspensión del cese al fuego y el fracaso de los intentos de diálogo.