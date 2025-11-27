La Procuraduría investiga a dos altos mandos por presuntos vínculos con las FARC. Foto: La Procuraduría General de La Nación

La Procuraduría General de la Nación emitió una suspensión provisional contra el general Juan Miguel Huertas y contra Wílmar Mejía, integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia, dentro de una indagación relacionada con la posible integración de la disidencia conocida como ‘Calarcá’ en entidades estatales. La determinación se conoció este jueves y surgió tras el análisis de elementos que llegaron a los despachos encargados del caso.

El procurador general Gregorio Eljach confirmó la decisión y explicó que la separación inmediata de ambos funcionarios busca asegurar el desarrollo de la indagación disciplinaria. El jefe del Ministerio Público aclaró que la medida no constituye una declaración de responsabilidad y señaló que la intención institucional consiste en facilitar el avance del expediente sin obstáculos internos.

¿Qué explicó el procurador Eljach sobre el objetivo y el alcance de la suspensión provisional?

El procurador Eljach indicó a Noticias Caracol que el delegado a cargo recibió pruebas adicionales que motivaron la resolución. El jefe de la entidad describió ese material como necesario para adoptar la suspensión provisional de inmediato, con el fin de dar continuidad al expediente. También manifestó que la orden se aplicó a quienes aparecen mencionados en los reportes divulgados ampliamente.

Eljach detalló que la suspensión evita cualquier tipo de interferencia de los mencionados en el desarrollo del trámite disciplinario. Según sus palabras, la separación impide que un funcionario involucrado utilice su posición para influir en el curso de la indagación o para incurrir nuevamente en conductas bajo verificación. Con esa aclaración, el procurador resaltó que la medida se ajusta a la normativa disciplinaria vigente.

El jefe del Ministerio Público afirmó que la entidad actúa sin contemplaciones frente a todos los sujetos sometidos a control disciplinario. En su declaración, recalcó que la legislación se aplica con rigurosidad uniforme y que la determinación respeta ese principio. Sus palabras subrayan la decisión institucional de mantener criterios estrictos durante el análisis del caso.