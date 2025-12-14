HOYSuscripcion LR Focus

Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Mundo

Zelenski llega a Alemania para debatir con EE.UU. y Europa el plan de paz de Trump y poner fin a la guerra con Rusia

A pesar de los esfuerzos por parte de Zelenski, Rusia se mostró escéptica respecto a sus reuniones en Alemania y advirtió que "no va a salir nada bueno" de las conversaciones.

Zelenski se reunirá en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, para debatir el plan de paz.
Zelenski se reunirá en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, para debatir el plan de paz. | Presidencia de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, arribó este 14 de diciembre a Berlín, capital de Alemania, para participar en una serie de reuniones enfocadas en el plan de paz impulsado por mandatario estadounidense, Donald Trump, que busca poner fin a la guerra con Rusia.

Durante su intervención, Zelenski adelantó que "vamos a centrarnos sobre la mejor forma de garantizar la seguridad de Ucrania porque no queremos que se repita la experiencia del Memorandum de Budapest, firmado en 1994". Dicho acuerdo comprometía a brindar garantías de seguridad a la Ucrania post-soviética a cambio de la entrega del arsenal nuclear instalado en Moscú en su día.

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El itinerario de Zelenski en Berlín

Zelenski precisó que antes de sostener una reunión con representantes de Estados Unidos, será informado por sus principales negociadores sobre los avances más recientes. Se trata del director del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor, el general Andrii Hnatov, quienes le brindarán un panorama actualizado previo al encuentro con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, asesor presidencial.

A pesar de los preparativos, Zelenski aclaró que todavía no ha recibido una respuesta de la Casa Blanca sobre la versión más reciente del plan de paz. Este documento, revisado por Kiev junto a sus aliados europeos durante la semana, fue enviado posteriormente a Washington. "Estamos considerando un plan marco de 20 puntos, que culmina en un alto el fuego (...) queremos asegurarnos de que no se repita la guerra", expresó el mandatario.

Por otra parte, este lunes Zelenski sea recibido por el canciller alemán, Friedrich Merz. La reunión tendrá como eje central el avance del proceso de diálogo. Según adelantó el presidente ucraniano, también se abordará "el cimiento de la paz: un acuerdo político para poner fin a la guerra" y garantizar "que Rusia no volverá a invadir Ucrania".

La postura de Rusia

En contraste con el optimismo de las reuniones en Berlín, el asesor presidencial ruso para Asuntos Exteriores, Yuri Ushakov, se mostró escéptico sobre el rumbo de las conversaciones. Según afirmó, Moscú no tiene intención alguna de ceder los territorios ocupados en Ucrania, una postura que, asegura, Washington conoce con claridad.

También recordó que Witkoff, enviado de la Casa Blanca, ya fue informado sobre el tema territorial durante su visita a Moscú a comienzos de este mes. "Estados Unidos no solo conoce la posición de Rusia a este respecto, sino que la comprende", afirmó. A pesar de los diálogos en Berlín, el funcionario ruso advirtió que "no va a salir apenas nada bueno", según declaraciones recogidas por la agencia TASS.

"El plan debe ser justo", asegura Zelenski

Desde el mes pasado, Trump ha redoblado sus esfuerzos para concretar un acuerdo que ponga fin a la guerra, tras presentar una propuesta de paz. Al respecto, Zelenski, subrayó que lo más importante es que este debe ser lo más justo posible, sobre todo para Ucrania, "porque Rusia inició la guerra”. También remarcó que su gobierno trabaja ara asegurar que "la paz para Ucrania sea digna”.

Mientras tanto, en Washington se ha intentado durante meses mantener un equilibrio entre las exigencias de ambas partes. Sin embargo, Trump ha comenzado a mostrar signos de frustración ante la falta de resultados. Las posibilidades de alcanzar compromisos se han visto limitadas por grandes diferencias, como el control de la región de Donetsk, ubicada en el este de Ucrania, y en gran parte ocupada por tropas rusas, así como las garantías de seguridad que exige Kiev para cualquier acuerdo.

