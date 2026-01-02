HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     
Mundo

“Está temblando”: sismo de magnitud 6,5 en México sorprende a Claudia Sheinbaum y obliga a suspender la mañanera

La alerta sísmica interrumpió la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional tras un temblor con epicentro en Guerrero.

La alerta sísmica obliga a evacuar Palacio Nacional durante la mañanera de Claudia Sheinbaum. Foto: AFP
La alerta sísmica obliga a evacuar Palacio Nacional durante la mañanera de Claudia Sheinbaum. Foto: AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum suspendió su conferencia matutina en Palacio Nacional este 2 de enero tras la activación de la alerta sísmica de magnitud preliminar 6.5 al suroeste de San Marcos, Guerrero, mientras respondía a una pregunta de un reportero. Al percibir el movimiento, pidió calma y se ordenó el desalojo del recinto.

Periodistas, funcionarios y personal del Gobierno federal salieron del inmueble conforme a los protocolos de seguridad, lo que provocó el corte inmediato de la transmisión oficial de la mañanera.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: México: fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció la ciudad de Guerrero, según SNN

lr.pe

Reacciones oficiales y monitoreo en los estados

La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que mantiene comunicación con autoridades estatales y municipales, así como con integrantes del Comité Nacional de Emergencias, para realizar la evaluación correspondiente en las zonas donde se percibió el movimiento.

Gobiernos estatales como el de Puebla informaron recorridos de supervisión, mientras que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó que la magnitud del sismo fue de 6.5, con un epicentro a cuatro kilómetros de San Marcos; señalando que está en contacto permanente con los municipios afectados. 

PUEDES VER: Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

lr.pe

El reporte del sismo y su localización

El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró un sismo de magnitud preliminar 6.5 con epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 07:58 horas. El evento ocurrió a una latitud cercana a 16.7 y una longitud aproximada de -99.4. Usuarios en redes sociales reportaron percibir el temblor a mayor o menor grado en Querétaro, Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Estado de México.

La dependencia precisó posteriormente que el movimiento telúrico tuvo una profundidad estimada de entre 5 y 10 kilómetros, datos que forman parte de las actualizaciones técnicas habituales tras un sismo de esta magnitud. El director del Metro de la Ciudad de México, Adrián Ruvalcava, reportó que luego de la activación del protocolo de seguridad no se registraron daños a las instalaciones ni incidentes en el servicio. 

Notas relacionadas
Sheinbaum convoca a la ONU y cuestiona su inacción frente a medidas de EE. UU. contra Venezuela: “No se le ha visto"

Sheinbaum convoca a la ONU y cuestiona su inacción frente a medidas de EE. UU. contra Venezuela: “No se le ha visto"

LEER MÁS
Sheinbaum revela que invitó al papa León XIV a visitar México durante llamada por el Día de la Virgen de Guadalupe

Sheinbaum revela que invitó al papa León XIV a visitar México durante llamada por el Día de la Virgen de Guadalupe

LEER MÁS
Claudia Sheimbaun anuncia que siguen las negociaciones de entrega de agua a EE. UU. tras la advertencia de aranceles

Claudia Sheimbaun anuncia que siguen las negociaciones de entrega de agua a EE. UU. tras la advertencia de aranceles

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
México: fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció la ciudad de Guerrero, según SNN

México: fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció la ciudad de Guerrero, según SNN

LEER MÁS
Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Mundo

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Alcalde electo de Nueva York, EN VIVO: Zohran Mamdani es presentado oficialmente como nuevo alcalde de la Gran Manzana

Tragedia en Suiza: incendio en bar deja al menos 40 muertos y 115 heridos durante fiesta de Año Nuevo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025