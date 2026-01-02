La presidenta Claudia Sheinbaum suspendió su conferencia matutina en Palacio Nacional este 2 de enero tras la activación de la alerta sísmica de magnitud preliminar 6.5 al suroeste de San Marcos, Guerrero, mientras respondía a una pregunta de un reportero. Al percibir el movimiento, pidió calma y se ordenó el desalojo del recinto.

Periodistas, funcionarios y personal del Gobierno federal salieron del inmueble conforme a los protocolos de seguridad, lo que provocó el corte inmediato de la transmisión oficial de la mañanera.

Reacciones oficiales y monitoreo en los estados

La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que mantiene comunicación con autoridades estatales y municipales, así como con integrantes del Comité Nacional de Emergencias, para realizar la evaluación correspondiente en las zonas donde se percibió el movimiento.

Gobiernos estatales como el de Puebla informaron recorridos de supervisión, mientras que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó que la magnitud del sismo fue de 6.5, con un epicentro a cuatro kilómetros de San Marcos; señalando que está en contacto permanente con los municipios afectados.

El reporte del sismo y su localización

El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró un sismo de magnitud preliminar 6.5 con epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 07:58 horas. El evento ocurrió a una latitud cercana a 16.7 y una longitud aproximada de -99.4. Usuarios en redes sociales reportaron percibir el temblor a mayor o menor grado en Querétaro, Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Estado de México.

La dependencia precisó posteriormente que el movimiento telúrico tuvo una profundidad estimada de entre 5 y 10 kilómetros, datos que forman parte de las actualizaciones técnicas habituales tras un sismo de esta magnitud. El director del Metro de la Ciudad de México, Adrián Ruvalcava, reportó que luego de la activación del protocolo de seguridad no se registraron daños a las instalaciones ni incidentes en el servicio.