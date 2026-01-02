Un sismo de 6,5 grados remeció la Ciudad de México. | Composición LR

Un sismo de magnitud 6,5 se registró a las 09.05 de la mañana a 43 kilómetros al norte de Tapachula, Chiapas. El temblor de hoy, 02 de enero de 2026, ocurrió a una profundidad de 46 kilómetros, conforme indicó el Servicio Nacional de Sismología Nacional de México (SNN) vía X.

Tras el movimiento, C5 activó el sistema de evaluación temprana.

¿Qué se debe hacer en casos de sismo?

Mantenga la calma y ubíquese en un lugar de protección sísmica.

Protéjase y afírmese debajo o junto a un elemento firme.

Si está en un evento masivo, mantenga la calma y quédese en su lugar. Proteja su cabeza y cuello con los brazos y siga las instrucciones de los encargados de seguridad.

Si está en silla de ruedas, intente moverse a un sitio de protección. Si no es posible, frénela y cubra su cabeza y cuello con los brazos.

Si está en la calle, aléjese de los edificios, postes y cables eléctricos.

Si va manejando en la ciudad, disminuya la velocidad y deténgase en un espacio seguro. Si va por una autopista, reduzca la velocidad y no se detenga. Manténgase atento a las condiciones del tránsito, señalice dirigiéndose a la salida más cercana o acérquese a la berma en autopistas rurales.

¿Por qué se recomienda tener una mochila de emergencia en caso de un sismo?

Se recomienda tener una mochila de emergencia en caso de un sismo debido a la necesidad de estar preparado para responder rápidamente a situaciones de desastre. Esta mochila debe contener suministros esenciales, como agua, alimentos no perecederos, herramientas y kits de primeros auxilios.