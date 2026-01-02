HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     
Mundo

México: fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció la ciudad de Guerrero, según SNN

El temblor de hoy, 2 de enero, tuvo su epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en Guerrero, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio de Sismología Nacional de México (SNN).

Un sismo de 6,5 grados remeció la Ciudad de México.
Un sismo de 6,5 grados remeció la Ciudad de México. | Composición LR

Un sismo de magnitud 6,5 se registró a las 09.05 de la mañana a 43 kilómetros al norte de Tapachula, Chiapas. El temblor de hoy, 02 de enero de 2026, ocurrió a una profundidad de 46 kilómetros, conforme indicó el Servicio Nacional de Sismología Nacional de México (SNN) vía X.

Tras el movimiento, C5 activó el sistema de evaluación temprana.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Qué se debe hacer en casos de sismo?

  • Mantenga la calma y ubíquese en un lugar de protección sísmica.
  • Protéjase y afírmese debajo o junto a un elemento firme.
  • Si está en un evento masivo, mantenga la calma y quédese en su lugar. Proteja su cabeza y cuello con los brazos y siga las instrucciones de los encargados de seguridad.
  • Si está en silla de ruedas, intente moverse a un sitio de protección. Si no es posible, frénela y cubra su cabeza y cuello con los brazos.
  • Si está en la calle, aléjese de los edificios, postes y cables eléctricos.
  • Si va manejando en la ciudad, disminuya la velocidad y deténgase en un espacio seguro. Si va por una autopista, reduzca la velocidad y no se detenga. Manténgase atento a las condiciones del tránsito, señalice dirigiéndose a la salida más cercana o acérquese a la berma en autopistas rurales.

¿Por qué se recomienda tener una mochila de emergencia en caso de un sismo?

Se recomienda tener una mochila de emergencia en caso de un sismo debido a la necesidad de estar preparado para responder rápidamente a situaciones de desastre. Esta mochila debe contener suministros esenciales, como agua, alimentos no perecederos, herramientas y kits de primeros auxilios.

Notas relacionadas
Las economías de América Latina que inician 2026 con las monedas más fuertes tras la depreciación del dólar

Las economías de América Latina que inician 2026 con las monedas más fuertes tras la depreciación del dólar

LEER MÁS
Entran en vigencia los aranceles de México a productos de China, aprobados tras la presión de Estados Unidos

Entran en vigencia los aranceles de México a productos de China, aprobados tras la presión de Estados Unidos

LEER MÁS
El país de América Latina que desafiaría a la arquitectura con el edificio más alto en 2026: no es Chile y superaría los 400 metros

El país de América Latina que desafiaría a la arquitectura con el edificio más alto en 2026: no es Chile y superaría los 400 metros

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Mundo

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Alcalde electo de Nueva York, EN VIVO: Zohran Mamdani es presentado oficialmente como nuevo alcalde de la Gran Manzana

Tragedia en Suiza: incendio en bar deja al menos 40 muertos y 115 heridos durante fiesta de Año Nuevo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025