El papa León XIV reiteró la necesidad de continuar el diálogo y expresó su deseo de alcanzar un alto al fuego en Ucrania. | AFP

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, arribó en Italia este martes para reunirse con el papa León XIV, con quien discutió sobre los temas que se abordan en el acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos con el fin de terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Además del pontífice, Zelenski prevé reunirse a las 3.00 p. m., hora local, con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien figura como importante aliada desde que Moscú invadió territorio ucraniano en 2022. Estas reuniones se dan luego de que prometiera tener una respuesta para Donald Trump con respecto a su plan de alto al fuego con Rusia.

Zelenski y León XIV concluyen en la urgencia por la paz

El gobernante ucraniano se reunió con León XIV en la mañana de este 9 de diciembre de 2025, alrededor de las 9.40 a. m. (hora local), tras sostener conversaciones con representantes de Alemania, Reino Unido y Francia en Londres y Bruselas, que conllevan el mismo fin de los foros actuales: discutir sobre el plan de paz de Estados Unidos para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania, propuesta que Zelenski rechazó y afirmó que lo "revisará".

"Vamos a trabajar esos 20 puntos —reducidos de los 28 iniciales en las últimas reuniones en Miami—. No estamos totalmente satisfechos con las propuestas de nuestros socios", dijo Zelenski, quien aseguró que para este martes por la noche "haremos todo lo posible para transmitir nuestra posición a Estados Unidos".

Por otro lado, el pontífice, quien recibió al político en la residencia papal de Castel Gandolfo, cerca a Roma, comunicó su entera voluntad para que el desenlace sea el acatamiento de un tratado de alto al fuego a través del diálogo. "Durante la cordial conversación, que se centró en la guerra en Ucrania, el Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera", se lee en un comunicado de prensa.

Ucrania y su postura a la propuesta de paz de Trump

Zelenski dejó clara su postura con respecto a las propuestas de paz presentadas por Estados Unidos para frenar el avance ruso en Ucrania. Kiev rechazó los puntos mencionados por considerar que tenía más beneficios para Rusia y le arrebataba la dignidad y soberanía a su pueblo. Tras tres días de reuniones en Florida, el líder ucraniano afirmó que no ve un avance en las negociaciones.

"¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral... Lo esencial es saber lo que nuestros socios están dispuestos a hacer si se produce una nueva agresión por parte de Rusia. De momento, no hemos recibido ninguna respuesta a esa cuestión", expresó.