Friedrich Merz comparó a Putin con Hitler por su intento de invasión rusa: “Si Ucrania cae, él no se detendrá”

El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió que Rusia buscaría restaurar la antigua Unión Soviética, lo que implicaría una amenaza militar para los países que en su día formaron parte de ese imperio.

Friedrich Merz criticó a Putin por su intento de invasión rusa y lo comparó con Putin.
| AP

El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó su preocupación por las intenciones del presidente ruso, Vladímir Putin, al afirmar que no se detendrá en Ucrania y que, si ese país es derrotado, la amenaza avanzará más allá de sus fronteras. Merz comparó el contexto actual con un episodio histórico: la invasión de los Sudetes por parte de Adolf Hitler en 1938. En ese entonces, tras la Conferencia de Múnich, las potencias europeas no opusieron resistencia, lo que facilitó que el régimen nazi continuara con sus ambiciones territoriales.

"Desde 2022 lo sabemos: se trata de una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y contra Europa. Y si Ucrania cae, no se detendrá, del mismo modo que en 1938 los Sudetes no fue suficiente. Putin no se detiene. Y quien no lo crea, que analice con atención sus estrategias, sus documentos, sus discursos, sus apariciones", expresó Merz en el Congreso del partido hermano bávaro de la Unión Cristianodemócrata (CDU), la Unión Socialcristiana (CSU), en Múnich.

Canciller asegura que Rusia quiere restaurar la antigua URSS

Merz advirtió que lo que está en juego no es solo un conflicto regional, sino un intento por reconfigurar las fronteras en Europa, "de la restauración de la antigua Unión Soviética dentro de las fronteras de la antigua Unión Soviética, con una grave amenaza, también militar, para los países que en su día formaron parte de ese imperio", resaltó.

El canciller también señaló que Europa debió haber anticipado estas intenciones desde 2014, cuando Rusia anexó Crimea y se inició el enfrentamiento en el Donbás entre las fuerzas ucranianas y los grupos separatistas respaldados por Moscú.

Sus declaraciones se producen en medio de un clima de creciente tensión, en el que el gobierno alemán ha denunciado ciberataques atribuidos a Rusia, así como campañas de desinformación con las que se buscaría interferir en las próximas elecciones federales y debilitar la estabilidad democrática de Alemania.

Una comparativa con el pacto de Múnich de 1938

El funcionario reiteró la analogía existente entre la situación actual con lo ocurrido en septiembre de 1938, cuando Alemania, Italia, el Reino Unido y Francia firmaron el Acuerdo de Múnich, mediante el cual se permitió que Hitler tomara el control de la región de los Sudetes, perteneciente a Checoslovaquia.

Pese a dicho compromiso, en marzo de 1939 el régimen nazi incumplió lo pactado al invadir por completo Checoslovaquia. Meses después, el 1 de septiembre, dio inicio a la invasión de Polonia, hecho que marcó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. “Ese era, en realidad, el patrón que ya en 2014 deberíamos haber visto”, subrayó.

Resalta la importancia de mantener la OTAN

Merz comentó que se debe seguir apoyando a Ucrania y reforzar la unidad europea, incluido el Reino Unido, como parte de una estrategia conjunta. “Debemos intentar mantener la OTAN y la alianza occidental el mayor tiempo posible, pero también invertir en nuestra propia capacidad de defensa para que la disuasión vuelva a funcionar. Y que nadie diga que se trata de un concepto antiguo y superado”, enfatizó.

También advirtió que el mundo atraviesa una transformación profunda, comparándola con un movimiento tectónico en el equilibrio del poder político y económico global. Esta nueva realidad, "amenaza pilares fundamentales como la libertad, la paz, el Estado de derecho, la democracia y la apertura de nuestras sociedades", señaló.

