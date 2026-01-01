HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

Las 2 potencias globales realizaron ejercicios militares conjuntos, pero China asegura que las maniobras elevan las tensiones en el Indo-Pacífico.

Estados Unidos y Japón realizan ejercicios militares para disuadir a China y contener una escalada en Asia.
Estados Unidos y Japón realizan ejercicios militares para disuadir a China y contener una escalada en Asia. | IA de LR

Dos potencias globales sacudieron el escenario geopolítico cuando se unieron para realizar ejercicios militares cerca de Taiwán. Las maniobras sirvieron para evitar que la República Popular de China desate un conflicto militar en Asia. Sin embargo, las iniciativas, calificadas por Pekín como una "amenaza" y por Moscú como una "acción desestabilizadora", se produjeron después de que el presidente chino, Xi Jinping, mostrara a líderes autoritarios como Vladimir Putin y Kim Jong Un un desfile militar de 70 minutos que incluyó misiles hipersónicos y armamento con capacidad nuclear.

Los ejercicios militares conjuntos de las dos potencias globales se llamaron 'Resolute Dragon' y se desarrollaron con el despliegue de misiles Typhon y sistemas NMESIS en rutas comerciales y zonas que Beijing considera estratégicas. China y Rusia sostienen que este armamento altera el equilibrio militar regional, abre la puerta a una nueva carrera armamentista en Asia y eleva las tensiones en el Indo-Pacífico.

PUEDES VER: Corea del Norte tiene en la mira a este país de América Latina como parte de una estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

lr.pe

¿Cuáles son las 2 potencias globales que se unieron para evitar que China desate un conflicto en Asia?

Las dos potencias globales que se unieron para evitar que China desate un conflicto en Asia son Estados Unidos y Japón. La administración de Donald Trump quiere demostrar que Washington dispone de capacidades ofensivas de alcance intermedio para responder ante un eventual conflicto.

Al realizar ejercicios militares con armamento estadounidense, Tokio buscó fortalecer la capacidad de disuasión frente a Pekín y Corea del Norte. También procuró dejar en claro que está preparado para defender la región ante cualquier amenaza china. La advertencia se produjo en un contexto en que Beijing ha incrementado la presión sobre Taiwán, una isla que la superpotencia asiática reclama como propio.

Japón sigue condenando los ataques chinos contra Taipéi y sostiene que las acciones de Xi Jinping "aumentan las tensiones" en el estrecho. La unión entre Tokio y Washington responde a una estrategia de seguridad destinada a anticiparse a posibles movimientos militares de Pekín.

PUEDES VER: Parece de ciencia ficción: Rusia patenta una estación espacial giratoria capaz de generar su propia gravedad artificial

lr.pe

¿Por qué Estados Unidos y Japón se unieron para hacer ejercicios militares conjuntos?

Se reportó que Estados Unidos y Japón realizaron ejercicios militares conjuntos en septiembre de 2025. Tokio desplegó el sistema Typhon, que fue desarrollado tras la salida de Washington del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019.

Este armamento representa una capacidad novedosa, al permitir el lanzamiento de misiles de crucero Tomahawk con más de 1.000 millas de alcance y misiles Standard Missile-6, que son capaces de atacar blancos aéreos y marítimos. De esta forma, el sistema puede proteger vías fluviales críticas, defender territorios clave y proyectar poder desde tierra.

La administración de Donald Trump reconoció que Estados Unidos mantiene "intereses vitales en el Asia-Pacífico". En ese escenario, a principios de diciembre, China realizó ejercicios militares cerca de Japón para supuestamente conocer la capacidad de respuesta de Washington y Tokio. Esta dinámica refuerza el clima de confrontación en el Indo-Pacífico, al reflejar una competencia estratégica sostenida.

