¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

El pasado 20 de noviembre, se cumplieron 80 años de los juicios de Núremberg. De los juicios de Núremberg nacieron todos los postulados en los que se sustenta, por ejemplo, el derecho penal internacional, especialmente cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad.

La Segunda Guerra Mundial empezó con la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945, a nivel global, con la rendición oficial de Japón. Alemania se rindió el 9 de mayo tras el avance del ejército soviético en Berlín. Este evento dejó dos resultados nefastos: el Holocausto (el asesinato sistemático de casi seis millones de judíos) y el empleo de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto, respectivamente. Se deduce, bajo estos hechos, que 1945 fue un año central en la historia, pero no únicamente del siglo XX, sino de la propia humanidad.

Pese a la finalización de la guerra, el mundo no estaba aliviado. Estadistas e intelectuales, por ejemplo, se preguntaban, mediante la prensa, qué tuvo que haber pasado para que un país con una rica tradición cultural y científica haya abrazado ideas tan horrorosas como las impulsadas por Hitler. Había una ola de desconcierto e indignación, y los aliados vencedores (Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia) no fueron ajenos a esa situación. Bajo ese clima, se llevó a cabo entre el 17 de julio y el 2 de agosto la conferencia de Potsdam (ciudad alemana; cerca de Berlín), en donde los países más fuertes de los aliados (la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos), en lo que fue una negociación estrictamente geopolítica (Alemania fue dividida, por ejemplo), acordaron llevar a juicio a los criminales de guerra nazis y este objetivo iba a concretarse en la ciudad de Núremberg, en donde 10 años antes, el 15 de agosto de 1935, se promulgaron las leyes raciales de Núremberg, impulsadas por Hitler. Estas leyes, aparte de subrayar la superioridad racial aria, legalizaron la persecución contra los judíos. Que se hayan realizado los juicios a los jerarcas nazis en Núremberg tuvo, bajo todo punto de vista, un fuerte carácter simbólico. Además, el arco temporal nos brinda una idea muy clara de la necesidad de encontrar justicia. Entre la finalización oficial de la Segunda Guerra Mundial y el inicio del primer juicio en Núremberg, hubo dos meses y 17 días; entre la rendición de Alemania y el primero de los juicios, seis meses y 11 días. No pasaron años, lustros y décadas para juzgar a los responsables del horror. Por sentido común, no hubo que pensar mucho al respecto.

Estos juicios duraron hasta el 1 de octubre de 1946, casi un año. Las sesiones fueron transmitidas especialmente por radio. Centenares de periodistas fueron a la ciudad alemana a cubrir los incidentes y también escritores de la talla de John Dos Passos, Victoria Ocampo y Alfred Döblin. En total, fueron acusados 24 líderes nazis, de los cuales dos fueron absueltos. El juicio tuvo del mismo modo escenas de película de terror, en especial cuando Hermann Göring, el ex segundo hombre más fuerte del Tercer Reich, dijo lo siguiente ante los jueces: "Im Sinne der Anklage, nicht schuldig" (En el sentido de la acusación, no culpable).

Los juicios de Núremberg suscitaron discusión y, por ello, discursos en el periodismo, en libros (ficción y no ficción) y películas. Sobre este último punto, tenemos películas, documentales y series, siendo el trabajo más representativo el del director Stanley Kramer, Juicio en Núremberg (1961), que es una película de ficción, pero solo por el rótulo. Es el proyecto más cercano a lo que acaeció en los juicios. De visión obligatoria.

Pero lo más importante de ese proceso histórico fue su legado para el derecho penal internacional (Corte Penal Internacional, verbigracia), como establecer la responsabilidad individual por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Subrayemos lo de responsabilidad individual.

La actualidad de los juicios de Núremberg

No es lo mismo recordar el 20 de noviembre de hoy que el 20 de noviembre de hace no más de una década. No es que el mundo haya sido un espacio de paz en 2015, 2000, 1999 o 1975, por citar algunos años al azar. Los postulados de los juicios de Núremberg han servido para enjuiciar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y asimismo han tenido cuestionamientos. Pero lo que estamos viendo ahora en el espectro global es que se ha instaurado un tiempo de impunidad absoluta para quienes vienen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Vale decir que no todos los países están suscritos a la Corte Penal Internacional. Pensemos en ciertos países africanos (a ver: en Uganda, Yoweri Museveni ya lleva casi 40 años en la presidencia), en China, Rusia, Israel y Estados Unidos. ¿Qué hay en la CPI que repele a estos países?

En este escenario en donde el horror de la guerra hasta es transmitido en vivo y en directo, en donde los mandatarios de las dos potencias mundiales parecen ponerse de acuerdo para escenificar una sitcom (comedia de situación), cuán efectivos están siendo estos principios ante hechos contundentes como la guerra entre Rusia y Ucrania, ante el eterno conflicto entre Israel y los palestinos (lo sucedido y lo que sucede en la franja de Gaza hay que repetirlo todas las veces que se pueda, para que en el futuro no se ponga en duda de que hubo una masacre en ese lugar, para que no corra la misma suerte del Holocausto que es puesto en duda por corrientes negacionistas modo siglo XXI) y los crímenes contra la humanidad en espacios alejados de la atención mundial.

Entre 2020 y 2022, en la región de Tigray, en Etiopía, hubo una guerra interna entre las fuerzas del gobierno federal etíope y el Frente de Liberación Popular de Tigray. La cifra de muertos de aquel conflicto se estima en más de 300 mil. Hubo más de 2 millones de personas desplazadas y miles de mujeres fueron violadas. Es uno de los conflictos internos más impactantes de los últimos años. Hay víctimas que buscan justicia y los organismos internacionales han denunciado la poca voluntad de las partes en conflicto para llevar a la justicia a los responsables de estos crímenes, que los hay en ambos bandos.

A muchos poderosos de hoy, sin importar qué lugar ocupen en el planeta Tierra, les conviene relativizar la responsabilidad individual (este es uno de los fundamentos esenciales de los juicios de Núremberg), que es una manera de desviar la responsabilidad hacia responsables con poco poder de defensa legal. En esta campaña, el desprestigio a los organismos internacionales de derechos humanos está a la orden de los interesados.

Esta no es una realidad lejana a la nuestra. En septiembre último, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional contra la todavía presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas sociales de 2022 y 2023. La libraron de toda clase de responsabilidad. Una prueba más del pacto corrupto. En octubre, el Congreso la echó.

Este tipo de impunidad que apela al blindaje (de tipo político y hasta comercial), en especial cuando nos referimos a crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles, es el sendero por el que transitan los criminales hoy.

Nazis en el Perú de los 70

Los nazis también forman parte de la historia peruana contemporánea. A saber, uno de los crímenes más sonados de la década del 70, como el asesinato del empresario Luis Banchero Rossi el 1 de enero de 1972, tuvo a nazis como Friederich Schwend y Klaus Barbie (alias Klaus Altmann) como personajes aparentemente secundarios de un crimen que no ha quedado del todo claro.