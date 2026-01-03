HOYSuscripcion LR Focus

Donald Trump anuncia que vio en directo la captura de Maduro en su "fortaleza" y lo calificó como "un show televisivo"

En la madrugada del sábado 3 de enero, las fuerzas militares de EE. UU. bombardearon Caracas. Además, se espera la conferencia de prensa del líder republicano tras el ataque.

Donald Trump se pronuncia tras el ataque de EE. UU. a Caracas.
Donald Trump se pronuncia tras el ataque de EE. UU. a Caracas. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre el reciente ataque sobre Caracas, el cual presenció "en directo" junto con la detención de su homólogo Nicolás Maduro. De esta manera, el líder republicano describió la operación militar como un "show televisivo".

"Si hubieras visto lo que pasó, o sea, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad, la violencia, usan ese término. Fue algo asombroso. ¡Qué trabajo tan increíble el que hicieron! Nadie más podría haber hecho algo igual", declaró el magnate de 79 años a la cadena Fox News.

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Trump emite sus primeras palabras tras bombardeo a Venezuela

El presidente estadounidense anunció que Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido detenidos por fuerzas estadounidenses a raíz del ataque del ejército de EE. UU. en la madrugada del sábado 3 de enero. "Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", aseguró Trump a Fox News. Agregó que la extracción contempla el traslado mediante el buque Iwo Jima, actualmente anclado en aguas del Caribe.

