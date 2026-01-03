Donald Trump anuncia que vio en directo la captura de Maduro en su "fortaleza" y lo calificó como "un show televisivo"
En la madrugada del sábado 3 de enero, las fuerzas militares de EE. UU. bombardearon Caracas. Además, se espera la conferencia de prensa del líder republicano tras el ataque.
- Ataque en Venezuela EN VIVO: últimas noticias de la captura de Nicolás Maduro tras ataque de Estados Unidos
- EE. UU. captura a Nicolás Maduro tras más de una década de dictadura en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre el reciente ataque sobre Caracas, el cual presenció "en directo" junto con la detención de su homólogo Nicolás Maduro. De esta manera, el líder republicano describió la operación militar como un "show televisivo".
"Si hubieras visto lo que pasó, o sea, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad, la violencia, usan ese término. Fue algo asombroso. ¡Qué trabajo tan increíble el que hicieron! Nadie más podría haber hecho algo igual", declaró el magnate de 79 años a la cadena Fox News.
Trump emite sus primeras palabras tras bombardeo a Venezuela
El presidente estadounidense anunció que Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido detenidos por fuerzas estadounidenses a raíz del ataque del ejército de EE. UU. en la madrugada del sábado 3 de enero. "Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", aseguró Trump a Fox News. Agregó que la extracción contempla el traslado mediante el buque Iwo Jima, actualmente anclado en aguas del Caribe.
