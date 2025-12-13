HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde ver la final de la 'U' vs. Alianza por la Liga Femenina?
Mundo

Unión Europea propone usar más de US$200.000 millones de Rusia para financiar el ejército y la economía de Ucrania

Tras el inicio del conflicto hace casi 4 años, la UE congeló los activos financieros rusos en Europa para ejercer presión sobre el régimen de Vladimir Putin en respuesta a sus acciones bélicas.

La UE propone congelar activos rusos de más de US$200.000 millones para financiar la reconstrucción de Ucrania.
La UE propone congelar activos rusos de más de US$200.000 millones para financiar la reconstrucción de Ucrania. | Foto: composición LR/IA

Los países de la Unión Europea pretenden emplear US$217.000 millones que fueron congelados tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022. Los activos están depositados en el banco belga Euroclear y los líderes europeos esperan alcanzar un consenso para destinar esos recursos a un préstamo que apoye la reconstrucción de Ucrania.

La propuesta surge a partir de la reducción del financiamiento internacional para Kiev, con énfasis en la asistencia militar. En 2025, Bruselas ha tenido dificultades para cubrir el déficit luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el corte del apoyo. Así, los fondos rusos también se utilizarían para la reconstrucción de las infraestructuras devastadas.

PUEDES VER: Unión Europea investiga a Google y lo acusa de usar sin permiso contenido de medios para entrenar su inteligencia artificial

lr.pe

UE plantear reconstruir Ucrania con US$217.000 millones de Rusia

La primera alternativa de la Unión Europea consiste en una inversión de US$105.000 millones denominada 'préstamo de reparación'. Para ello, se propuso la recaudación de dinero en los mercados de capitales y utilizar el presupuesto de la UE como respaldo. Aunque Bélgica prefiere esta operación, su implementación depende del voto unánime de los líderes europeos. Hungría y Eslovaquia probablemente se opongan porque rechazan subvencionar al ejército ucraniano.

La segunda opción contempla otorgar préstamos a Ucrania utilizando los activos rusos congelados desde el inicio de la guerra. Los fondos estaban invertidos en valores, pero ahora se han transformado en efectivo. Este capital pertenece a Euroclear y actualmente está depositado en el Banco Central Europeo.

Hasta la fecha, Bruselas no ha intervenido directamente el dinero de Rusia. De hecho, desde 2024 ha comenzado a transferir a Ucrania los 'beneficios extraordinarios' generados por estos activos, que alcanzan aproximadamente US$4.345 millones. La utilización legal de los intereses se considera viable, dado que el gobierno de Putin enfrenta sanciones y los ingresos no son considerados propiedad soberana del país.

PUEDES VER: Países de la Unión Europea aprueban endurecer políticas migratorias: centros de retorno, sanciones y más

lr.pe

Los temores de Bruselas sobre el uso de activos rusos

La Comisión Europea, el ente ejecutivo de la Unión Europea, comunicó las preocupaciones planteadas por Bélgica, ya que existe la posibilidad de enfrentar una considerable carga financiera si la operación no se realiza favorablemente. La directora ejecutiva de Euroclear, Valérie Urbain, advirtió que la utilización de los activos rusos podría "desestabilizar el sistema financiero internacional".

Por ello, se propuso la implementación de una garantía destinada a salvaguardar los fondos retenidos en la UE. En el supuesto de que el banco belga experimentara una pérdida de ese dinero, se compensaría utilizando el saldo ruso de la cámara de compensación rusa que está ubicada en la UE. En caso de que Moscú decidiera emprender acciones legales contra Bruselas, la Unión no reconocería ningún fallo emitido por un tribunal ruso.

