En la madrugada de este 3 de enero de 2026, fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron diversos puntos de Caracas y zonas cercanas, incluyendo bases militares como La Carlota y Fuerte Tiuna. También se reportaron incidentes en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Además, el presidente Donald Trump anunció que, durante la operación, se había capturado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país en avión y puestos bajo custodia estadounidense.

Trump, a través de su red social Truth Social, detalló que el ataque militar realizado por EE. UU. había sido a gran escala y que la operación había culminado con la detención de Maduro. La noticia fue recibida con condena por parte del gobierno venezolano y sus aliados internacionales, como Cuba e Irán, quienes acusaron a Washington de violar el derecho internacional.

