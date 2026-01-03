HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     
Mundo

Ataque en Venezuela EN VIVO: Donald Trump anuncia la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro tras bombardeos en Caracas

La dictadura venezolana y sus aliados, como Cuba e Irán, condenaron el ataque y acusaron a Estados Unidos de violar el derecho internacional tras la operación.

Múltiples ataques se reportaron en la ciudad de Caracas. Foto: Composición LR
Múltiples ataques se reportaron en la ciudad de Caracas. Foto: Composición LR

En la madrugada de este 3 de enero de 2026, fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron diversos puntos de Caracas y zonas cercanas, incluyendo bases militares como La Carlota y Fuerte Tiuna. También se reportaron incidentes en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Además, el presidente Donald Trump anunció que, durante la operación, se había capturado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país en avión y puestos bajo custodia estadounidense.

Trump, a través de su red social Truth Social, detalló que el ataque militar realizado por EE. UU. había sido a gran escala y que la operación había culminado con la detención de Maduro. La noticia fue recibida con condena por parte del gobierno venezolano y sus aliados internacionales, como Cuba e Irán, quienes acusaron a Washington de violar el derecho internacional.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia que Nicolás Maduro fue capturado y removido de Venezuela tras ataque

Bombardeo en Caracas, EN VIVO: últimas noticias de los ataques en Venezuela

05:33
3/1/2026

Javier Milei celebra el anuncio de Trump sobre la presunta captura de Maduro

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el anuncio de su homólogo de EE.UU., Donald Trump, sobre la presunta captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Milei compartió un mensaje en su cuenta de X, donde replicó la publicación de Trump y expresó: "La libertad avanza. Viva la libertad caro**", mostrando su apoyo al hecho.

05:29
3/1/2026

Colombia moviliza militares a la frontera con Venezuela tras ataques en Caracas

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció este sábado que ordenó el despliegue de militares en la frontera con Venezuela tras los ataques de Estados Unidos que, según el presidente Donald Trump, concluyeron con la captura de Nicolás Maduro.

Petro calificó estas acciones como una "agresión a la soberanía" de América Latina y advirtió que podrían generar una crisis humanitaria. Aunque propuso que la situación se resuelva a través del diálogo, el mandatario colombiano también destacó que la medida incluye el despliegue de la fuerza pública en la frontera, donde operan varios grupos armados ilegales financiados por el narcotráfico. 

Foto: X/@petrogustavo

05:24
3/1/2026

Vicepresidenta de Venezuela desconoce paradero de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en la madrugada de este sábado desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una "fe de vida" de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.

"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

Con información de AFP

05:21
3/1/2026

Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social que Washington había llevado a cabo un ataque militar a gran escala contra Venezuela. Según Trump, la operación culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes, según él, fueron trasladados fuera del país en avión y puestos bajo custodia estadounidense. El mandatario estadounidense convocó una conferencia de prensa para dar más detalles del operativo.

Foto; Truth Social 

