➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 3 de enero, según Jhan Sandoval
Este 3 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 2 de enero, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 2 de enero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado
Este sábado 3 de enero, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 3 de enero?
Aries
Tu paciencia ha valido la pena, esa persona ha recapacitado y se comunicará, notarás un cambio en su manera de pensar y pedirá que la disculpes. Es el momento de perdonar y reconciliarse.
TE RECOMENDAMOS
RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ
Tauro
Una amistad te agradecerá el apoyo que le has brindado en momentos difíciles, sus palabras te llenarán de satisfacción. Llegan a tu mente las soluciones a los problemas que te preocupaban.
Géminis
Después de días complicados, recibes una noticia que cambiará tus ánimos. Te sentirás con respuestas claras sobre tus preocupaciones y en base a ello, lograrás orientar mejor tus planes.
Cáncer
Necesitas respuestas y las buscarás en los consejos de un ser querido que sabrá entenderte y calmar tu angustia. En adelante, actuarás con optimismo y desde un enfoque diferente.
Leo
Luego de tanta incertidumbre, te animarás a tomar una decisión y se la comunicarás a esa persona especial. Pedirás un tiempo para analizar tus sentimientos y definir el futuro de esa relación.
Virgo
Mentirás del pasado podrían salir a la luz. Es el momento de enfrentar los errores que se cometieron de una manera transparente y directa. No tengas temor a las aclaraciones, será lo mejor.
Libra
Empiezas a escucharte y a saber qué es lo que quieres. Esto generará un cambio notable y lo percibirá tu entorno. Solo evita emitir juicios a tu alrededor, necesitas de tranquilidad y paz interior.
Escorpio
Has estado reprimiendo emociones por temor a generar más conflicto en tu relación. No obstante, es el momento de hablar y decir lo que piensas para que esa persona pueda rectificarse.
Sagitario
Te ha costado aceptar que una etapa de tu vida ha culminado. Ahora, mucho más en paz y liberado de nostalgias, empiezas a contemplar proyectos y posibilidades que jamás imaginaste.
Capricornio
Aunque te ha costado aceptar, empiezas a reconocer tus errores. Tomar conciencia te impulsará a acercarte a esa persona y pedirle disculpas. No caigas en discusiones, muéstrate conciliador.
Acuario
Deja de buscar respuestas externas y préstale atención a las señales. Necesitas dejarte llevar más por tu intuición. Estás cerca de tomar decisiones importantes y no hay espacio para dudas.
Piscis
Hoy tus comentarios podrían llamar la atención de las personas que te rodean. Es importante que cuides cada una de tus palabras, podrías decir cosas que luego te traigan complicaciones.