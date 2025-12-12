Siguiendo el plan de EE.UU., la adhesión de Ucrania a la Unión Europea sería a partir del 1 de enero de 2027, según un alto funcionario. | Composición LR

El plan de paz propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania incluye una cláusula clave: la adhesión de Ucrania a la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2027, según un alto funcionario que habló con la AFP bajo condición de anonimato. La fuente afirmó que “está estipulado” en el borrador del acuerdo que Ucrania se convierta en miembro del bloque europeo, aunque aclaró que sigue siendo un “tema de negociación” entre las partes involucradas.

Según personas familiarizadas con el contenido del documento citado por el Financial Times, la propuesta revisada -que tiene respaldo de Bruselas y se discute con Washington- proyecta acelerar la adhesión de Kiev a la UE como parte de un paquete más amplio para cerrar la guerra. El periódico británico describe la idea como un cambio significativo en el proceso tradicional de ampliación del grupo.

El veto de Hungría y los esfuerzos de Bruselas para avanzar

El Financial Times señala que, aunque la propuesta está ganando peso en las discusiones diplomáticas, Ucrania aún no ha completado ninguno de los 36 capítulos técnicos que exige la UE para la adhesión, y un ingreso tan acelerado requeriría “reescribir los procedimientos de adhesión del bloque”.

En 2024, la Comisión Europea había propuesto iniciar formalmente las negociaciones de adhesión con Ucrania, pero ese plan fue bloqueado por el veto del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien se ha opuesto consistentemente a avanzar en la membresía ucraniana mientras dura el conflicto.

Ante esa oposición, la UE y Ucrania acordaron recientemente un plan de acción técnico de 10 puntos para avanzar en reformas integrales -incluida la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho- que acerquen a Kiev a los estándares exigidos, aunque formalmente las negociaciones siguen bloqueadas.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, subrayó que la adhesión ucraniana es “central para hacer sostenible cualquier acuerdo de paz”, incluso si el bloqueo formal persiste.

Lo que el plan le permitiría hacer a Estados Unidos

El impulso del plan de paz con una fecha de adhesión establecida para Ucrania a la UE podría transformar las normas tradicionales de ampliación del bloque, alterando elementos como el acceso a fondos comunitarios y los derechos de voto de los nuevos miembros antes de completar todas las condiciones técnicas.

Además, según el Financial Times, el apoyo explícito de EE.UU. -especialmente bajo la administración de Donald Trump- podría ser clave para presionar a Estados miembros reticentes, como Hungría, a levantar sus vetos políticos a Kiev. La influencia estadounidense revierte parte del equilibrio tradicional en las discusiones de la UE sobre su política de ampliación.

La respuesta de Rusia y su postura actual

Rusia aclaró que aún no ha visto el texto final del borrador. El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que “cuando lo veamos, tengo la sensación de que no nos va a gustar mucho”, y anticipó una fuerte oposición a cualquier enfoque que se desvíe de las exigencias rusas conocidas para poner fin al conflicto.

El mismo funcionario ruso también desestimó propuestas como convertir el Donbás en una “zona económica libre”, una idea que había circulado en las discusiones en Washington, y reafirmó que Rusia mantendrá una presencia militar si Ucrania no se retira de todos los territorios que controlan actualmente sus fuerzas.

En declaraciones más recientes, Moscú fue crítico con medidas económicas europeas relacionadas con el conflicto, como el plan de la UE para congelar indefinidamente activos rusos, que busca financiar apoyo a Ucrania; el primer ministro húngaro calificó esa medida como “ilegal”, aunque Rusia también presentó demandas judiciales contra entidades involucradas.

A pesar de estas tensiones, algunas informaciones sostienen que Rusia insiste en condicionar cualquier alto el fuego a la retirada de las tropas ucranianas de áreas como el Donbás.