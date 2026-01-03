HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

Es la reserva más grande de América Latina y tercera de todo el mundo. Según proyecciones, acumularía cerca de 30.000 km cúbicos de agua dulce.

Esta reserva que albergan cuatro países de América Latina es la tercera más grande del mundo.
Esta reserva que albergan cuatro países de América Latina es la tercera más grande del mundo. | Composición LR

El agua dulce representa menos del 3% del total de agua en la Tierra, y de ese porcentaje solo una fracción es accesible para uso humano y ecosistémico, lo que subraya su importancia estratégica frente al crecimiento poblacional y al cambio climático. Las fuentes de agua dulce —incluyendo glaciares, acuíferos subterráneos y grandes cuerpos superficiales— son esenciales para el desarrollo de la agricultura, la industria, la salud pública y la biodiversidad, pero su distribución es desigual y vulnerable a la sobreexplotación y contaminación globales.

América Latina alberga una proporción destacada de los recursos hídricos del planeta. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el continente americano concentra cerca del 45 % de las reservas renovables de agua dulce del mundo, un capital natural de valor incalculable en un contexto global marcado por el estrés hídrico y la escasez de agua potable en numerosas regiones.

lr.pe

¿Cuál es la mayor reserva de agua en América Latina y clave en el mundo?

Entre los reservorios de agua dulce más importantes de América Latina y del planeta se encuentra el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), considerado uno de los mayores acuíferos subterráneos del mundo. Esta vasta formación geológica está compuesta por capas de areniscas altamente permeables que almacenan agua que se ha infiltrado a lo largo de miles de años, proporcionando una fuente de agua de alta calidad con baja salinidad y mínimas impurezas naturales.

El Acuífero Guaraní cubre aproximadamente 1,1 – 1,2 millones de kilómetros cuadrados bajo la superficie de Sudamérica y se estima que contiene cerca de 30 000 kilómetros cúbicos de agua dulce, lo que lo posiciona como la tercera gran reserva de agua dulce del mundo después de grandes masas de hielo y acuíferos continentales como el de Ogallala en Estados Unidos.

lr.pe

¿Cuáles son los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra?

El Sistema Acuífero Guaraní se extiende bajo territorios de cuatro países latinoamericanos, que comparten tanto la responsabilidad de su gestión como los beneficios de sus recursos hídricos:

  • Brasil: posee la mayor extensión del acuífero dentro de su territorio, siendo fundamental para abastecimiento urbano, agrícola e industrial.
  • Argentina: utiliza parte del acuífero para el suministro de agua y actividades productivas, conectándose con cuerpos de agua superficiales.
  • Paraguay: el Acuífero Guaraní es uno de los principales recursos hídricos para comunidades rurales y producción agrícola.
  • Uruguay: aunque su porción es menor, es esencial para consumo humano, riego y usos termales.

lr.pe

Otros países del mundo con grandes reservas de agua dulce

Además de las reservas subterráneas como el Acuífero Guaraní, los países con vastos recursos renovables de agua dulce se ubican principalmente en regiones con grandes cuencas hidrográficas y sistemas lacustres. Según datos recientes de organismos internacionales, Brasil encabeza la lista con el mayor volumen de recursos renovables de agua dulce del mundo, en gran parte gracias al río Amazonas y sus afluentes, seguido por naciones con lagos y ríos extensos como Rusia y Canadá.

Países como Estados Unidos y China también figuran entre los principales por su disponibilidad de agua dulce renovable, derivada de grandes sistemas lacustres (como los Grandes Lagos en Norteamérica) y cuencas fluviales significativas (como el Yangtsé en China). La abundancia de estos recursos otorga ventajas socioeconómicas, pero también desafíos de gestión frente a la demanda creciente de agua para usos urbanos, agrícolas e industriales.

