La reunión entre Macron y Zelenski se extendió durante varias horas, incluyendo un almuerzo de trabajo. Foto: AFP.

El encuentro entre Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski en París, Francia, se desarrolló previo a movimientos diplomáticos simultáneos entre Vladímir Putin y Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump. Para el mandatario francés, la reunión representó un “momento decisivo” tanto para Ucrania como para Europa, subrayando la necesidad de definir garantías de seguridad sólidas para Kiev.

Por su parte, Zelenski, en su décima visita a Francia desde el inicio de la invasión rusa, buscó fortalecer el respaldo europeo y recordó que "Rusia debe pagar por haber iniciado esta guerra, como agresor”. “Hay que acabar esta guerra de manera digna y preservar la independencia de Ucrania”, señaló el mandatario, que admitió que “la parte territorial es la más difícil” de cara a las negociaciones.

Durante la conferencia conjunta, Macron expresó dudas sobre la disposición del Kremlin para comprometerse con un acuerdo realista. Señaló que mientras se discute la paz, Rusia continúa "matando y destruyendo”, como lo evidencian los recientes bombardeos con drones en Dnipró. Para el presidente francés, esta contradicción constituye un “insulto” y un serio obstáculo para cualquier negociación creíble.

Macron exige la presencia de Europa en las negociaciones

Macron insistió en que cualquier plan para poner fin a la guerra en Ucrania debe construirse con Kiev y los países europeos como participantes centrales del proceso. Además, el mandatario francés subrayó que las cuestiones clave —como los territorios ocupados, los activos rusos congelados y las garantías de seguridad— solo pueden resolverse con la plena participación ucraniana.

De esta manera, el líder europeo busca reforzar el papel de Europa en un momento en que Estados Unidos y Rusia aceleran sus conversaciones en torno al plan de 28 puntos presentado por Washington, que contemplaría la cesión de territorios por parte de Ucrania. Por ello, Macron recordó que, aunque EE.UU. actúe como mediador, la paz no puede negociarse “sin los ucranianos y sin los europeos”.

Reunión sumó a otros líderes europeos

La reunión entre Macron y Zelenski se extendió durante varias horas, incluyendo un almuerzo de trabajo centrado en dos ejes principales: el plan de paz impulsado por Estados Unidos y los avances de la coalición de voluntarios, un grupo de más de treinta países que prepara garantías de seguridad para Ucrania una vez que concluya la guerra.

Aunque inicialmente estaba previsto un encuentro estrictamente bilateral, la cita terminó incorporando a varios líderes europeos a través de llamadas telefónicas. Macron y Zelenski dialogaron con el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, la cúpula de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mostrando una articulación diplomática más amplia.

También conversaron con Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump, que se reunirá con Vladímir Putin para intentar avanzar en las conversaciones de paz. Macron valoró los esfuerzos estadounidenses, pero advirtió que el plan presentado hasta ahora “no es un plan completo” y que el verdadero test será comprobar, tras la reunión en Moscú, si Rusia muestra una voluntad real de avanzar hacia un acuerdo.

Estados Unidos y Ucrania ya conversaron el domingo

Los negociadores de la Administración Trump sostuvieron este domingo una reunión clave de más de dos horas con altos funcionarios ucranianos en un hotel de Florida, en un nuevo intento por destrabar un posible acuerdo de paz que ponga fin a la guerra.

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien encabeza las conversaciones por parte de Estados Unidos, destacó que hubo “progresos”, aunque admitió que el camino sigue siendo complejo y delicado. Según Rubio, el objetivo central es diseñar una ruta que permita a Ucrania mantenerse “soberana, independiente y próspera”, un desafío, pues, hay que tomar en cuenta que existe "otra parte implicada”.

En la mesa también participaron figuras influyentes dentro del entorno Trump, como Jared Kushner, presente en todas las cumbres diplomáticas de alto nivel; Daniel Driscoll, secretario del Ejército y encargado del diálogo técnico con Kiev; y Steve Witkoff, amigo personal del presidente y enviado especial para Oriente Próximo, quien ha adquirido un rol inesperadamente relevante en los contactos con Moscú.

Del lado ucraniano, la delegación estuvo liderada por Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, acompañado por el viceministro de Exteriores Serhii Kyslytsya. La reunión refuerza la idea de que Washington está intensificando su diplomacia para acercar posiciones, aunque el desenlace aún depende de múltiples factores externos, especialmente de la respuesta rusa.