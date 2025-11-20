HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump aprobó un plan de 28 puntos para la paz entre Rusia y Ucrania, según NBC

De acuerdo con la fuente del medio, altos funcionarios de la administración estadounidense participaron en la formulación del plan que se centra en "brindar garantías de seguridad a ambas partes para asegurar una paz duradera".

Donald Trump aprobó un plan de 28 puntos para la paz entre Rusia y Ucrania. Foto: Reuters
Donald Trump aprobó un plan de 28 puntos para la paz entre Rusia y Ucrania. Foto: Reuters

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó un plan de 28 puntos para la paz entre Rusia y Ucrania, el cual, importantes funcionarios de la administración han elaborado durante las últimas semanas, según informó este miércoles 19 el medio NBC News.

De acuerdo a lo que señaló un alto funcionario de la administración para la cadena televisiva, el plan se desarrolló en consulta con el enviado especial ruso, Kirill Dmitriev, y funcionarios del gobierno ucraniano. "El plan se centra en brindar garantías de seguridad a ambas partes para asegurar una paz duradera", informó; sin embargo, se contuvo de brindar más detalles al indicar que este aún se encuentra bajo negociación.

Donald Trump aprueba un plan de 28 puntos para la paz entre Rusia y Ucrania

El medio puntualizó que entre los funcionarios estadounidenses que fueron partícipes de la formulación del plan, están el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, el vicepresidente James David Vance (JD Vance), el secretario de Estado Marco Rubio y el yerno del presidente, Jared Kushner,

Cabe indicar que, tres funcionarios de Estados Unidos afirmaron a la NBC que los términos del acuerdo de paz aún debían de presentarse ante los ucranianos y que la fecha para culminar un borrador del plan coincidía con la visita de una delegación del Ejército estadounidense en Ucrania.

Visita de la delegación estadounidense a Kiev

Según una fuente cercana al gobierno ucraniano y funcionarios de EE. UU., la delegación estadounidense arribó a la ciudad de Kiev en horas de la mañana del miércoles con dos principales misiones para las reuniones con funcionarios ucranianos. Estas son: discutir estrategia y tecnología militar y ayudar a reactivar el proceso de paz.

Aunque la Casa Blanca aún no ha difundido un comunicado oficial sobre el plan, ni sobre las siguientes fases del proceso diplomático, se prevé que la propuesta sea presentada de manera formal a ambas partes en los próximos días.

