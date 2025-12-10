HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gobierno de Putin rechaza tregua energética con Zelenski y recuerda que exigió nuevas elecciones en Ucrania

Por su lado, Kiev, tras una crítica del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó estar listo para celebrar elecciones presidenciales.

Rusia rechazó la tregua energética propuesta por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Rusia rechazó la tregua energética propuesta por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. | AFP | Genya Savilov

Rusia rechazó este miércoles 10 de diciembre de 2025 la tregua energética propuesta por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegurando que no trabajan para este tipo de acuerdos, sino por la paz. En ese sentido, el Kremlin recordó que Vladímir Putin exigió, en múltiples ocasiones, que Ucrania entre en un nuevo proceso electoral, el cual fue suspendido, hasta nuevo aviso, debido al conflicto entre ambos países.

El planteamiento fue realizado por el mandatario ucraniano durante su visita a Roma el pasado martes. La respuesta de Moscú fue enfática y afirmó que buscan un tratado de paz duradero que se consiga por medio de los "documentos necesarios".

Rusia le dice no a la tregua de Ucrania

"Nosotros trabajamos por la paz, no por una tregua", sentenció Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a través de una rueda de prensa telefónica. Asimismo, aseguró que lo que busca Rusia, con "absoluta prioridad", es "una paz duradera" garantizada por medio de la firma de los "documentos correspondientes".

El Kremlin también mostró su total rechazo a un cese al fuego en territorio ucraniano, ya que esto podría ser utilizado por el Ejército enemigo para reorganizarse y atacar con nuevas estrategias. Asimismo, hizo hincapié en que, como punto de demanda en el primer plan de paz presentado por el Gobierno de Donald Trump, aún no se celebran las elecciones presidenciales en Ucrania y que este es un punto pendiente para tratar con Estados Unidos.

"La declaración es muy nueva. Eso es sobre lo que habló el presidente Putin. Y es sobre lo que muy recientemente habló el presidente Trump. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos al respecto", agregó a EFE, mientras dijo que el mandato de Zelenski no tiene legitimidad para Rusia, debido a que debió terminar en mayo de 2024 y que utiliza como excusa la guerra para mantenerse en el poder.

Nuevas elecciones en Ucrania

"Estoy listo para las elecciones", afirmó Zelenski tras la crítica de Donald Trump, quien dijo que desconoce quién sería el ganador, "pero no se han celebrado elecciones durante mucho tiempo. Hablan de democracia, pero llega un punto en el que ya no es democracia".

"Pido ahora, y lo digo abiertamente, que EE. UU. me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora", exclamó el gobernante ucraniano.

En el primer plan de paz propuesto por Estados Unidos, se estipuló que Ucrania debería celebrar elecciones "en 100 días", un punto que responde a las exigencias de Rusia con respecto a sus intenciones de negociar por la paz en Europa oriental, lo cual sumó a las evidencias para considerar el pacto como una medida prorrusa que busca el alto al fuego a cambio de un ataque diplomático contra el país ucraniano.

Asimismo, Sergei Lavrov, canciller ruso, aseguró el miércoles que Trump, es "el único líder occidental" que "empezó a mostrar indicios de que entendía lo que estaba sucediendo y los motivos que hacen la guerra de Ucrania inevitable".

