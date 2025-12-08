Presidente de Ucrania se reúne con aliados europeos tras críticas de Donald Trump sobre acuerdo de paz

Zelenski viajará luego a Bruselas para reunirse con altos funcionarios de la OTAN y la UE. | AFP | Toby Melville

Zelenski viajará luego a Bruselas para reunirse con altos funcionarios de la OTAN y la UE. | AFP | Toby Melville

Volodímir Zelenski se reúne este lunes 8 de diciembre con líderes europeos en el número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, con el fin de seguir avanzando en el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, que tomó mayor intensidad desde que Moscú tomara parcialmente territorio ucraniano en Donbás.

Esta reunión se presenta luego de que, tras la reunión del domingo de ambas naciones en Miami, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara estar "decepcionado" de su homólogo ucraniano por no leer su propuesta de paz.

Europa busca terminar con la guerra Rusia-Ucrania

Zelenski arribó este lunes a Londres, donde fue recibido por una delegación conformada por el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quienes aborda un balance de las negociaciones de Washington y las vías para llegar al fin de la guerra. "No voy a presionar al presidente —de Ucrania—. Lo más importante es garantizar que, si hay un cese de hostilidades, y espero que lo haya, sea justo y duradero, que es en lo que nos centraremos esta tarde", dijo el premier británico a ITV News.

"Francia está decidida a trabajar con todos sus socios para lograr medidas de desescalada e imponer un alto el fuego. Los europeos serán necesariamente un pilar clave de la solución justa y duradera que estamos construyendo colectivamente" exclamó Macron el sábado por medio de un mensaje en X (antes Twitter). En un post anterior, aseguró que "Rusia no busca la paz" y que deben seguir "ejerciendo presión para obligarla" a finalizar la guerra.

Sin embargo, esto no sería tarea fácil, ya que, según manifestó un alto mando cercano a los diálogos a AFP, el presidente Putin no está dispuesto a "firmar ningún acuerdo" si "Ucrania no cede territorios".

Por otro lado, tras finalizar en Londres, Zelenski se dirigirá a Bruselas, en Bélgica, para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Mientras que Yvette Cooper, canciller británica, sostendrá un encuentro en Washington con Marco Rubio, donde "reafirmarán su compromiso con un acuerdo de paz en Ucrania".

Trump sobre Zelenski: "Estoy un poco decepcionado"

Tras varios días de reunión en Miami, Florida, entre las delegaciones estadounidenses y ucranianas, conversaciones que terminaron sin avances, el presidente Volodímir Zelenski dijo que tuvo una conversación "muy sustantiva y constructiva" con Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados de EE. UU. Mientras que Donald Trump aseguraba estar "decepcionado" de él por no leer el acuerdo propuesto para poner fin al conflicto armado.

"Estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski no haya leído la propuesta —de paz—", dijo Trump. Por su lado, Zelenski afirmó que "Ucrania está comprometida con continuar trabajando con honestidad con la parte estadounidense para alcanzar una paz real".

Zelenski se opuso al plan inicial por la paz de 28 puntos presentado por Estados Unidos, ya que, según sus críticos, lo consideraron prorruso al limitar en varias condiciones a Ucrania y lo obligaba a ceder territorio, además de considerar un adelanto de elecciones en el país. Tras esto, Europa presentó una contrapropuesta, pero ahora con la venia de Kiev, pero no la de Moscú, quien aseguró que esta no le convenía. Por lo pronto, el mundo entero se mantiene expectante de los avances de estos acuerdos, mientras el Kremlin sigue atacando.