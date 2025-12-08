HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Presidente de Ucrania se reúne con aliados europeos tras críticas de Donald Trump sobre acuerdo de paz

El mandatario estadounidense afirmó estar "decepcionado" de Volodímir Zelenski por no leer la propuesta de paz en Washington.

Zelenski viajará luego a Bruselas para reunirse con altos funcionarios de la OTAN y la UE.
Zelenski viajará luego a Bruselas para reunirse con altos funcionarios de la OTAN y la UE. | AFP | Toby Melville

Volodímir Zelenski se reúne este lunes 8 de diciembre con líderes europeos en el número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, con el fin de seguir avanzando en el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, que tomó mayor intensidad desde que Moscú tomara parcialmente territorio ucraniano en Donbás.

Esta reunión se presenta luego de que, tras la reunión del domingo de ambas naciones en Miami, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara estar "decepcionado" de su homólogo ucraniano por no leer su propuesta de paz.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Trump asegura que a Putin "le gustaría que terminara" la guerra con Ucrania tras conversaciones en Moscú

lr.pe

Europa busca terminar con la guerra Rusia-Ucrania

Zelenski arribó este lunes a Londres, donde fue recibido por una delegación conformada por el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quienes aborda un balance de las negociaciones de Washington y las vías para llegar al fin de la guerra. "No voy a presionar al presidente —de Ucrania—. Lo más importante es garantizar que, si hay un cese de hostilidades, y espero que lo haya, sea justo y duradero, que es en lo que nos centraremos esta tarde", dijo el premier británico a ITV News.

"Francia está decidida a trabajar con todos sus socios para lograr medidas de desescalada e imponer un alto el fuego. Los europeos serán necesariamente un pilar clave de la solución justa y duradera que estamos construyendo colectivamente" exclamó Macron el sábado por medio de un mensaje en X (antes Twitter). En un post anterior, aseguró que "Rusia no busca la paz" y que deben seguir "ejerciendo presión para obligarla" a finalizar la guerra.

Sin embargo, esto no sería tarea fácil, ya que, según manifestó un alto mando cercano a los diálogos a AFP, el presidente Putin no está dispuesto a "firmar ningún acuerdo" si "Ucrania no cede territorios".

Por otro lado, tras finalizar en Londres, Zelenski se dirigirá a Bruselas, en Bélgica, para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Mientras que Yvette Cooper, canciller británica, sostendrá un encuentro en Washington con Marco Rubio, donde "reafirmarán su compromiso con un acuerdo de paz en Ucrania".

PUEDES VER: Putin advierte con estar listo para una guerra "si Europa empieza" y tilda de "inaceptables" sus exigencias

lr.pe

Trump sobre Zelenski: "Estoy un poco decepcionado"

Tras varios días de reunión en Miami, Florida, entre las delegaciones estadounidenses y ucranianas, conversaciones que terminaron sin avances, el presidente Volodímir Zelenski dijo que tuvo una conversación "muy sustantiva y constructiva" con Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados de EE. UU. Mientras que Donald Trump aseguraba estar "decepcionado" de él por no leer el acuerdo propuesto para poner fin al conflicto armado.

"Estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski no haya leído la propuesta —de paz—", dijo Trump. Por su lado, Zelenski afirmó que "Ucrania está comprometida con continuar trabajando con honestidad con la parte estadounidense para alcanzar una paz real".

Zelenski se opuso al plan inicial por la paz de 28 puntos presentado por Estados Unidos, ya que, según sus críticos, lo consideraron prorruso al limitar en varias condiciones a Ucrania y lo obligaba a ceder territorio, además de considerar un adelanto de elecciones en el país. Tras esto, Europa presentó una contrapropuesta, pero ahora con la venia de Kiev, pero no la de Moscú, quien aseguró que esta no le convenía. Por lo pronto, el mundo entero se mantiene expectante de los avances de estos acuerdos, mientras el Kremlin sigue atacando.

Notas relacionadas
Zelenski y Macron se dan cita en Londres a líderes de Reino Unido y Alemania para revisar las negociaciones de paz de EE. UU.

Zelenski y Macron se dan cita en Londres a líderes de Reino Unido y Alemania para revisar las negociaciones de paz de EE. UU.

LEER MÁS
Trump presenta estrategia para aumentar influencia de EE.UU. en América Latina: "La era de migraciones debe llegar a su fin"

Trump presenta estrategia para aumentar influencia de EE.UU. en América Latina: "La era de migraciones debe llegar a su fin"

LEER MÁS
El escudo protector de Chernóbil ya no puede bloquear la radiación tras un ataque con drones en Ucrania, alerta la ONU

El escudo protector de Chernóbil ya no puede bloquear la radiación tras un ataque con drones en Ucrania, alerta la ONU

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025