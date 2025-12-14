HOYSuscripcion LR Focus

Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile
Mundo

EE. UU. y otros líderes internacionales saludan el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile

Los mensajes resaltaron cooperación bilateral, seguridad regional y relaciones comerciales tras el triunfo electoral de José Antonio Kast.

Reacciones de EE. UU. y América Latina tras la victoria presidencial Kast. Foto: AFP
Reacciones de EE. UU. y América Latina tras la victoria presidencial Kast. Foto: AFP

La victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile provocó una rápida reacción de la comunidad internacional, con mensajes provenientes de Estados Unidos, América Latina y organismos regionales. Las comunicaciones destacaron el resultado electoral y el desarrollo del proceso democrático que culminó con la elección del líder del Partido Republicano como nuevo presidente del país.

Los pronunciamientos se conocieron tras confirmarse el triunfo de Kast frente a la candidata de izquierda Jeannette Jara, con un 58,61 % de los votos, frente al 41,39 %, según cifras preliminares del Servicio Electoral. El exdiputado se impuso en las 16 regiones de Chile y asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, cuando reciba la banda presidencial del actual mandatario, Gabriel Boric.

¿Qué mensaje transmitió el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a José Antonio Kast tras su victoria?

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, envió un mensaje público de felicitación dirigido al presidente electo chileno. En su comunicación, expresó la disposición del gobierno estadounidense para trabajar con la futura administración de Kast en distintos ámbitos de interés común entre ambos países.

“Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera asociarse con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, señaló Rubio en un mensaje difundido a través de redes sociales, en el que hizo referencia directa a la cooperación bilateral y al vínculo económico.

Javier Milei y otros líderes de América Latina felicitan al electo presidente de Chile

En América Latina, varios mandatarios y exjefes de Estado también se pronunciaron tras conocerse el resultado electoral. El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el triunfo de Kast y manifestó su “enorme alegría” por lo que calificó como un “aplastante triunfo”. Además, afirmó que el resultado representa “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, junto con su expectativa de avanzar en una agenda común contra el “socialismo del siglo XXI”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó al pueblo chileno por la “ejemplar jornada democrática” y al mandatario electo por su elección. En su mensaje, expresó confianza en que ambos países trabajarán juntos para profundizar la amistad y la cooperación bilateral. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa destacó que “se abre una nueva etapa para Chile y para la región” y reafirmó la voluntad de profundizar el trabajo conjunto entre ambas naciones.

Desde Bolivia, el presidente Rodrigo Paz Pereira felicitó a Kast y señaló que los resultados electorales transmiten un mensaje político claro. A su juicio, cuando “los pueblos se expresan con claridad, gana el sentido común y ganan los valores que nos sostienen”, y sostuvo que el triunfo constituye una señal en defensa de la familia, la seguridad ciudadana y la economía de mercado, además de una oportunidad para avanzar en una relación de respeto y cooperación entre Bolivia y Chile.

En Centroamérica, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, felicitó al pueblo chileno por el desarrollo pacífico y transparente de la segunda vuelta presidencial y saludó la elección de José Antonio Kast como nuevo mandatario. En un comunicado emitido en San José, expresó su deseo de fortalecer la amistad y las relaciones bilaterales con una agenda orientada al progreso mutuo.

También se pronunciaron exmandatarios. El colombiano Iván Duque destacó la participación ciudadana en los comicios y afirmó que el pueblo chileno reafirmó su compromiso con la democracia, la libertad y el Estado de derecho. Por su parte, el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso felicitó a Kast por su “contundente victoria” y sostuvo que Chile se pronunció “con absoluta claridad” a favor de la libertad, la seguridad, la apertura y el progreso.

José Jerí llama personalmente a José Antonio Kast para felicitarlo

En el ámbito bilateral, el presidente del Perú, José Jerí Oré, sostuvo una conversación telefónica con José Antonio Kast para felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta electoral. Durante el diálogo, ambos abordaron los vínculos de amistad entre Perú y Chile, relación que, según se señaló, se sustenta en coincidencias y complementariedades políticas y económicas.

En la llamada también se mencionaron coincidencias entre ambos mandatarios en la necesidad de enfrentar de manera conjunta la criminalidad y la delincuencia transnacional. Al finalizar la conversación, Jerí Oré invitó al presidente electo chileno a realizar el Gabinete Binacional Perú–Chile durante el segundo bimestre de 2026.

El Gobierno peruano emitió además un comunicado oficial para felicitar al nuevo presidente de la República de Chile por su elección, destacando la participación del pueblo chileno en un proceso electoral democrático, transparente y ordenado. Mensajes similares se difundieron desde Brasil y Guatemala, cuyos gobiernos reafirmaron su disposición a fortalecer las relaciones bilaterales, la cooperación regional y el trabajo conjunto con la futura administración chilena.

