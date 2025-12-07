El candidato presidencial del Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast, evitó referirse directamente a las críticas de la abanderada oficialista Jeannette Jara, quien lo emplazó a explicar las declaraciones del diputado de su colectividad, José Carlos Meza, respecto a que los abusadores sexuales de menores deberían ser indultados.

Para Jara, “las palabras que ha emitido el candidato son insuficientes para aclarar el punto”, y sostuvo que Kast “le debe una explicación a Chile” luego de que, según dijo, su sector planteara eliminar la jornada laboral de 40 horas y ahora “indultar a violadores de niños”.

TE RECOMENDAMOS MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Durante un acto de campaña en Antofagasta, Kast fue nuevamente consultado sobre las críticas y sobre el emplazamiento de la candidata. Sin embargo, el abanderado opositor insistió en no responder de forma directa y acusó a la postulante de utilizar afirmaciones falsas. “He visto cómo la candidata a la continuidad solo utiliza mentiras, mentiras para afirmar situaciones que quiere que yo conteste”, afirmó.

Kast minimiza la crítica de Jara

El líder republicano aseguró que solo responderá preguntas de interés nacional y condicionó una aclaración a un próximo espacio televisivo. “A la candidata Jara, si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a contestar en el debate de Anatel”, señaló Kast, restando importancia a la polémica que se instaló en plena recta final de la campaña presidencial.

Los cuestionamientos de Jara se dieron el sábado, resaltaron los dichos del diputado José Carlos Meza (Republicanos) sobre la posibilidad de indultar a violadores o abusadores de menores. Meza había señalado en CNN que, frente a reos de edad avanzada con enfermedades terminales, “hay que tener la humanidad de que muera en su casa”, declaración que desató una inmediata polémica respecto a si esa postura incluiría a condenados por delitos sexuales contra niños, según informó.

Tras el revuelo, Kast fue consultado por la prensa y deslindó responsabilidad, asegurando que “aquí se hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Meza”. Incluso afirmó que “aquí los únicos que han protegido un abusador son los que están en el Gobierno”, intentando trasladar la controversia hacia la administración actual.

"No voy a caer en el juego"

“No voy a caer en el juego de una persona que se ha dedicado a mentir en su franja, en cada una de sus posiciones miente respecto de mí, que se va a terminar la PGU, que la edad de jubilación va a ser como a los 85 años, que se termina el tema de la indemnización por años de servicios”, agregó el abanderado republicano en medio de las consultas de la prensa.

Kast insistió en que la candidata oficialista estaría instalando afirmaciones que “no corresponden” y planteó que cualquier aclaración se realizará en los espacios formales de la campaña electoral. “Mentiras, mentiras y mentiras. Por lo tanto, si ella quiere hacer una consulta directa en algún debate que tenemos, que la haga, y la voy a sorprender con la respuesta”, concluyó.