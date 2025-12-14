María Pía Adriasola volvió a adquirir visibilidad pública tras la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial frente a Jeannette Jara. Durante el proceso electoral, la abogada acompañó al mandatario electo en actividades clave, como cierres de campaña, recorridos territoriales y debates televisivos, con una presencia más notoria que en procesos anteriores.

Desde el entorno del Partido Republicano se ha señalado que Adriasola podría asumir un papel relevante en el próximo gobierno, especialmente en el ámbito social. Su nombre reaparece además en el debate público debido a la eliminación del cargo de Primera Dama durante la administración del presidente Gabriel Boric y a la posibilidad de redefinir ese rol bajo la nueva administración.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Quién es María Pía Adriasola y cómo su historia personal ha moldeado su rol público?

María Pía Adriasola Barroilhet nació en Santiago y pasó su infancia en una zona rural del sur de la capital, sector que con el paso de los años se transformó en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. En entrevistas públicas, relató que creció en un entorno de precariedad económica, sin acceso a agua potable y con una marcada distancia respecto del transporte público. Su padre, agrónomo, sufrió un grave accidente laboral que obligó a modificar la dinámica familiar, mientras su madre, con problemas de salud, crió a varios hijos en ese contexto.

Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde conoció a José Antonio Kast. Contrajeron matrimonio en 1991 y formaron una familia de nueve hijos. La abogada ha señalado en distintos espacios que la experiencia familiar influyó en su manera de entender la vida social y comunitaria. Su hijo, el diputado electo José Antonio Kast Adriasola, afirmó en 2021 que su madre tiene “un rasgo social muy potente” y agregó: “Siempre ha tenido un arraigo con el tema social muy fuerte. Está muy metida en las poblaciones, ahí es donde más le gusta recorrer porque ahí están los problemas más urgentes”.

¿Cómo conviven en María Pía Adriasola su vocación social, su fe religiosa y su defensa de posturas conservadoras?

Adriasola participa desde joven en el movimiento católico Schoenstatt, vínculo que ha marcado su vida personal y pública. En diversas intervenciones ha destacado la importancia de la familia, la educación y la vida comunitaria. Tras el primer intento presidencial de Kast y luego de la agresión que sufrió en Iquique en 2018, fundó la organización Cuide Chile, espacio orientado a la defensa de lo que define como derechos fundamentales, entre ellos la vida, la familia y la libertad de enseñanza.

Desde esa plataforma, intervino en debates legislativos y asistió a comisiones del Congreso. En 2020, durante una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre educación sexual, sostuvo: “El sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce. Ahí usted previene. Cuando usted no tiene relaciones íntimas, no tiene ninguna posibilidad de que se quede esperando guagua, ni que tenga enfermedades de transmisión sexual”. También ha manifestado su rechazo al aborto en tres causales y al matrimonio igualitario, además de defender la actual Constitución chilena.

En una carta publicada en 2018, Adriasola se definió como “feminista”, con la aclaración de que utilizaba el concepto según la Real Academia Española. En ese texto cuestionó las expresiones del feminismo contemporáneo y afirmó que no medía la liberación femenina por la cantidad de mujeres en cargos de poder. “No represento a las que marchan donde se ofenden los valores y creencias de millones de mujeres”, escribió, firmando como abogada y fundadora de Cuide Chile en Acción Republicana.

¿Por qué Boric eliminó el cargo de Primera Dama?

Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric se eliminó la figura institucional de Primera Dama, iniciativa impulsada por su entonces pareja, Irina Karamanos. La decisión buscó desformalizar un rol que no contaba con atribuciones legales específicas dentro de la estructura del Estado chileno.

Pese a ello, desde el comando de José Antonio Kast no han descartado que María Pía Adriasola cumpla una función social relevante durante el próximo mandato. Mara Sedini, vocera del equipo del mandatario electo, antes de la segunda vuelta señaló: “Más allá del rol formal, yo creo que la primera dama es un tema institucional, es algo cultural. En caso que gane José Antonio Kast, yo creo que María Pía Adriasola va a cumplir un rol social potente desde donde ella quiera participar”.