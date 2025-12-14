HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile
Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile     
Mundo

¿Quién es María Pía Adriasola la futura primera dama de Chile tras la victoria de José Antonio Kast en segunda vuelta?

La figura de primera dama vuelve al debate tras el triunfo de José Antonio Kast, luego de que el cargo fuera eliminado durante el gobierno de Gabriel Boric.

María Pía Adriasola reaparece en la escena pública tras la victoria de Kast. Foto: X
María Pía Adriasola reaparece en la escena pública tras la victoria de Kast. Foto: X

María Pía Adriasola volvió a adquirir visibilidad pública tras la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial frente a Jeannette Jara. Durante el proceso electoral, la abogada acompañó al mandatario electo en actividades clave, como cierres de campaña, recorridos territoriales y debates televisivos, con una presencia más notoria que en procesos anteriores.

Desde el entorno del Partido Republicano se ha señalado que Adriasola podría asumir un papel relevante en el próximo gobierno, especialmente en el ámbito social. Su nombre reaparece además en el debate público debido a la eliminación del cargo de Primera Dama durante la administración del presidente Gabriel Boric y a la posibilidad de redefinir ese rol bajo la nueva administración.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y asumirá como nuevo presidente de Chile en el periodo 2026-2030

lr.pe

¿Quién es María Pía Adriasola y cómo su historia personal ha moldeado su rol público?

María Pía Adriasola Barroilhet nació en Santiago y pasó su infancia en una zona rural del sur de la capital, sector que con el paso de los años se transformó en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. En entrevistas públicas, relató que creció en un entorno de precariedad económica, sin acceso a agua potable y con una marcada distancia respecto del transporte público. Su padre, agrónomo, sufrió un grave accidente laboral que obligó a modificar la dinámica familiar, mientras su madre, con problemas de salud, crió a varios hijos en ese contexto.

Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde conoció a José Antonio Kast. Contrajeron matrimonio en 1991 y formaron una familia de nueve hijos. La abogada ha señalado en distintos espacios que la experiencia familiar influyó en su manera de entender la vida social y comunitaria. Su hijo, el diputado electo José Antonio Kast Adriasola, afirmó en 2021 que su madre tiene “un rasgo social muy potente” y agregó: “Siempre ha tenido un arraigo con el tema social muy fuerte. Está muy metida en las poblaciones, ahí es donde más le gusta recorrer porque ahí están los problemas más urgentes”.

PUEDES VER: Boric felicita al presidente electo José Antonio Kast por telefono en vivo: "Es una responsabilidad que hay que abordar con humildad"

lr.pe

¿Cómo conviven en María Pía Adriasola su vocación social, su fe religiosa y su defensa de posturas conservadoras?

Adriasola participa desde joven en el movimiento católico Schoenstatt, vínculo que ha marcado su vida personal y pública. En diversas intervenciones ha destacado la importancia de la familia, la educación y la vida comunitaria. Tras el primer intento presidencial de Kast y luego de la agresión que sufrió en Iquique en 2018, fundó la organización Cuide Chile, espacio orientado a la defensa de lo que define como derechos fundamentales, entre ellos la vida, la familia y la libertad de enseñanza.

Desde esa plataforma, intervino en debates legislativos y asistió a comisiones del Congreso. En 2020, durante una sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre educación sexual, sostuvo: “El sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce. Ahí usted previene. Cuando usted no tiene relaciones íntimas, no tiene ninguna posibilidad de que se quede esperando guagua, ni que tenga enfermedades de transmisión sexual”. También ha manifestado su rechazo al aborto en tres causales y al matrimonio igualitario, además de defender la actual Constitución chilena.

En una carta publicada en 2018, Adriasola se definió como “feminista”, con la aclaración de que utilizaba el concepto según la Real Academia Española. En ese texto cuestionó las expresiones del feminismo contemporáneo y afirmó que no medía la liberación femenina por la cantidad de mujeres en cargos de poder. “No represento a las que marchan donde se ofenden los valores y creencias de millones de mujeres”, escribió, firmando como abogada y fundadora de Cuide Chile en Acción Republicana.

PUEDES VER: Jeannette Jara reconoce su derrota ante Kast en las elecciones presidenciales de Chile: “La democracia habló fuerte y claro”

lr.pe

¿Por qué Boric eliminó el cargo de Primera Dama?

Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric se eliminó la figura institucional de Primera Dama, iniciativa impulsada por su entonces pareja, Irina Karamanos. La decisión buscó desformalizar un rol que no contaba con atribuciones legales específicas dentro de la estructura del Estado chileno.

Pese a ello, desde el comando de José Antonio Kast no han descartado que María Pía Adriasola cumpla una función social relevante durante el próximo mandato. Mara Sedini, vocera del equipo del mandatario electo, antes de la segunda vuelta señaló: “Más allá del rol formal, yo creo que la primera dama es un tema institucional, es algo cultural. En caso que gane José Antonio Kast, yo creo que María Pía Adriasola va a cumplir un rol social potente desde donde ella quiera participar”.

Notas relacionadas
¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025, EN VIVO? Resultados oficiales dan a José Antonio Kast como presidente electo

¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025, EN VIVO? Resultados oficiales dan a José Antonio Kast como presidente electo

LEER MÁS
Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Kast ganó las elecciones frente a Jara a pesar de respaldo en el extranjero

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Kast ganó las elecciones frente a Jara a pesar de respaldo en el extranjero

LEER MÁS
Segunda vuelta en Chile EN VIVO: José Antonio Kast da su primer discurso como presidente electo tras ganar las elecciones

Segunda vuelta en Chile EN VIVO: José Antonio Kast da su primer discurso como presidente electo tras ganar las elecciones

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y asumirá como nuevo presidente de Chile en el periodo 2026-2030

José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y asumirá como nuevo presidente de Chile en el periodo 2026-2030

LEER MÁS
Segunda vuelta en Chile EN VIVO: José Antonio Kast da su primer discurso como presidente electo tras ganar las elecciones

Segunda vuelta en Chile EN VIVO: José Antonio Kast da su primer discurso como presidente electo tras ganar las elecciones

LEER MÁS
¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025, EN VIVO? Resultados oficiales dan a José Antonio Kast como presidente electo

¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025, EN VIVO? Resultados oficiales dan a José Antonio Kast como presidente electo

LEER MÁS
Jeannette Jara reconoce su derrota ante Kast en las elecciones presidenciales de Chile: “La democracia habló fuerte y claro”

Jeannette Jara reconoce su derrota ante Kast en las elecciones presidenciales de Chile: “La democracia habló fuerte y claro”

LEER MÁS
Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Kast ganó las elecciones frente a Jara a pesar de respaldo en el extranjero

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Kast ganó las elecciones frente a Jara a pesar de respaldo en el extranjero

LEER MÁS
Boric felicita al presidente electo José Antonio Kast por telefono en vivo: "Es una responsabilidad que hay que abordar con humildad"

Boric felicita al presidente electo José Antonio Kast por telefono en vivo: "Es una responsabilidad que hay que abordar con humildad"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tilsa Lozano en El valor de la verdad EN VIVO HOY: a qué hora y donde ver la parte 2 de sus confesiones

¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025, EN VIVO? Resultados oficiales dan a José Antonio Kast como presidente electo

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Kast ganó las elecciones frente a Jara a pesar de respaldo en el extranjero

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025, EN VIVO? Resultados oficiales dan a José Antonio Kast como presidente electo

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: Kast ganó las elecciones frente a Jara a pesar de respaldo en el extranjero

Segunda vuelta en Chile EN VIVO: José Antonio Kast da su primer discurso como presidente electo tras ganar las elecciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Chorrillos: Richard Cortés se convirtió en alcalde a pesar de ser investigado tras video donde recibe fajos de dinero

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025