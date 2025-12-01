Masacre en Ecuador: grupo armado asesina a una familia en su residencia durante un cumpleaños

Seis miembros de una familia fueron asesinados en su casa durante la celebración de un cumpleaños. | Foto: Difusión

Seis miembros de una familia fueron asesinados en su casa durante la celebración de un cumpleaños. | Foto: Difusión

La Policía de Guayaquil informó que, en la mañana del domingo 30 de noviembre, cinco miembros de una familia fueron asesinados mientras celebraban el cumpleaños 81 de su abuela. La masacre ocurrió en el barrio del distrito Nueva Prosperina, catalogada como una de las zonas más peligrosas de Ecuador.

A ello se le suma una vecina de la familia, quien fue una víctima colateral de la matanza. En total, cuatro mujeres y dos hombres perecieron en el bloque 8 de Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil. Según el Ministerio del Interior, hasta octubre de 2025, este distrito acumula 533 asesinatos de los 2.129 que tiene toda la ciudad.

TE RECOMENDAMOS LOS POLÉMICOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Grupo criminal asesina a una familia en Guayaquil

Dos personas a bordo de motos llegaron al barrio de Nueva Prosperina e ingresaron a una casa para asesinar a cinco miembros de una familia, según el coronel Juan Carlos Soria, jefe encargado de la Policía de la Zona 8, que comprende Guayaquil y los municipios vecinos de Durán y Samborondón.

Después, dispararon a una vecina del barrio que salió de su vivienda y murió mientras era trasladada al hospital. Soria agregó que ninguna víctima tenía antecedentes penales. Los atacantes habrían ingresado a la casa y se identificaron como parte del grupo 'Activos Fénix'. En la residencia en cuestión, la Policía encontró diecisiete indicios balísticos, de los cuales seis son de armas largas y once de armas cortas.

Se sospecha que los criminales asistieron a la residencia en búsqueda de un joven que podría pertenecer a los 'Tiguerones Igualitos', un grupo armado. Sin embargo, la persona en cuestión no estaba presente durante el hecho, por lo que cometieron la masacre para enviar un mensaje a su objetivo. Por otro lado, las autoridades señalaron que una persona sobrevivió a la masacre, por lo que se usará su testimonio para definir las motivaciones de los asesinatos.