Mientras tanto, las protestas de grupos indígenas continúan en Ecuador por demandas sociales y económicas, y la inseguridad sigue en aumento en el país. Foto: X

Mientras tanto, las protestas de grupos indígenas continúan en Ecuador por demandas sociales y económicas, y la inseguridad sigue en aumento en el país. Foto: X

Un ataque armado sacudió la ciudad de Guayaquil la noche del 12 de octubre de 2025, dejando al menos seis personas muertas y 17 heridas. El hecho se registró durante un campeonato de fútbol barrial, en medio de la ofensiva que mantiene el Gobierno ecuatoriano contra las mafias del narcotráfico que operan en el país.

El ataque ocurrió en las calles 22 y Cristóbal Colón, en el suroeste de Guayaquil, donde vecinos del sector realizaban actividades por las fiestas de Independencia. Según testigos, varios sicarios encapuchados irrumpieron en el evento deportivo y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los asistentes, generando escenas de pánico entre las más de 150 personas presentes.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De acuerdo con reportes preliminares de la Policía Nacional, los agresores llegaron en dos automóviles y una tricimoto, desde donde efectuaron al menos 85 disparos antes de huir. Las autoridades investigan si este hecho tiene relación con la matanza registrada horas antes en Playas, mientras continúan los operativos contra las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en la región costera.

Dos adolescentes y un niño entre los heridos

Según el medio Ecuavisa, entre los heridos se encuentran dos adolescentes de 14 y 16 años, además de un niño de seis. Equipos especializados de la Policía acudieron al lugar para iniciar las investigaciones de lo que se considera la tercera masacre ocurrida en la ciudad durante el feriado. En la escena se hallaron 47 restos de bala calibre nueve milímetros y 38 casquillos de fusil.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el ataque estaría relacionado con disputas entre bandas criminales que operan en el suroeste de Guayaquil. Hasta el momento, solo dos de las seis víctimas mortales han sido identificadas y, según los reportes policiales, ninguna de ellas contaba con antecedentes penales.

¿Qué reveló el parte de la Policía Nacional en Ecuador?

El sistema ECU 911 recibió el reporte de emergencia a las 22:45, luego de que varios hombres armados llegaran en una camioneta sin placas y abrieran fuego contra los asistentes al evento, organizado con motivo del feriado por la Independencia de la ciudad. Dos personas murieron en el lugar y las demás víctimas fallecieron posteriormente en el hospital.

De acuerdo con el parte policial, solo una de las siete víctimas mortales tenía antecedentes penales por homicidio, identificada como Pastor Enrique Véloz, de 49 años. Ninguno de los heridos, entre ellos tres menores de edad, registra antecedentes. La Policía Nacional ha identificado cámaras de seguridad en la zona que serán analizadas para determinar la identidad y ruta de fuga de los atacantes, mientras se mantiene el despliegue de operativos en el sector.

Manifestaciones continúan en Ecuador

Las protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cumplieron este lunes cuatro semanas sin avances en el diálogo con el Gobierno de Daniel Noboa. Las movilizaciones, que comenzaron el 22 de septiembre tras la eliminación del subsidio al diésel, se han extendido a varias provincias del país, especialmente en la Sierra Norte, donde continúan los bloqueos de vías, marchas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes exigen no solo la restitución del subsidio al diésel, sino también una mayor inversión en sectores sociales como salud y educación, además de la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que el Ejecutivo elevó del 12 al 15% para financiar su estrategia contra la violencia. Sin embargo, los niveles de inseguridad siguen en aumento, lo que ha alimentado el descontento ciudadano.

En Quito, miles de personas se concentraron de forma pacífica en los alrededores del parque El Ejido, donde fueron dispersadas por un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Testimonios recogidos en el lugar, entre ellos los de la corresponsal de teleSUR Elena Rodríguez, denunciaron el uso excesivo de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras contra los manifestantes.