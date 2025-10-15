Ecuador: nuevos ataques con explosivos dañan dos puentes en medio de ofensiva contra bandas criminales

Dos puentes en Ecuador resultaron afectados por ataques con explosivos, en medio de una seguidilla de atentados similares que el gobierno de Daniel Noboa considera una represalia de las bandas criminales por su ofensiva militar para doblegarlas.

La noche anterior, un hombre murió y 26 personas resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba en las afueras del centro comercial "Mall del Sol", ubicado en Guayaquil. En el lugar, se encontró cuatro cargas explosivas de alto poder que no fueron activadas.

TE RECOMENDAMOS NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Nuevo ataque con explosivos en Guayaquil

Guayaquil apenas se recuperaba de la jornada violenta cuando autoridades locales informaron de este nuevo ataque. Imágenes difundidas por fuentes oficiales muestran daños en la base de los pilares de dos puentes, donde está inhabilitado el tránsito.

Actualmente, Ecuador se encuentra sumido en la violencia por las numerosas bandas dedicadas al narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsiones y minería ilegal.

Recientemente, el gobierno de Daniel Noboa informó que bombardeó asentamientos de minería ilegal en la provincia de Imbabura. "Se nota la desesperación de ellos (los mineros ilegales)", expresó el mandatario.

Banda 'Los Lobos' serían los culpables de los atentados

Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó que la policía investiga a la banda criminal "Los Lobos", quienes serían los autores de los tres ataques en represalia a la destrucción de la minería ilegal.

El gobierno de Daniel Noboa aplica una política de mano dura contra el crimen. Sin embargo, en el primer semestre del año, los homicidios aumentaron un 47% con respecto al mismo periodo del 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.