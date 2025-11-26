HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

PNP incauta más de 3.000 municiones enviadas desde Lima a un oficial de Ecuador investigado por tráfico de armas

Las municiones, camufladas en una motobomba, fueron enviadas desde Lima al distrito Aguas Verdes. La PNP ha iniciado una investigación contra el teniente Braham Briceño Selmi por su rol en el envío.

La Fiscalía de Zarumilla inició indagaciones por la propiedad y origen de las municiones.
La Fiscalía de Zarumilla inició indagaciones por la propiedad y origen de las municiones. | Foto: PNP

La corrupción continúa manchando a la institución policial. En la ciudad de Tumbes, en el departamento del mismo nombre, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que el teniente Braham Briceño Selmi habría enviado más de 3.000 municiones camufladas dentro de una motobomba a Andrés Erazo Marín, un oficial ecuatoriano investigado en su país por tráfico ilegal de armas.

Según información policial, las municiones habrían sido enviadas desde Lima hasta el distrito fronterizo de Aguas Verdes, mediante la empresa de encomiendas Flores. La PNP ha iniciado investigaciones contra el agente, quien aparece como remitente en la documentación de envío.

Jefe de la Depincri Tumbes confirmó el presunto caso de corrupción

Las autoridades nacionales han solicitado información a los agentes ecuatorianas sobre el coronel Erazo Marín, registrado como destinatario de la mercadería ilícita. En tanto, Óscar Ángeles Paredes, jefe de la Depincri Tumbes, confirmó en nombre de los implicados y los antecedentes por tráfico de armas del ciudadano del Ecuador.

"Tiene referencias y antecedentes policiales por este mismo delito en el vecino país. Aunque no puedo precisar si estuvo detenido o no”, declaró el comandante Paredes.

Asimismo, el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla inició una investigación preliminar por el presunto delito de uso, porte o fabricación de armas de fuego y municiones. El Ministerio Público ha solicitado información a la Dirección General de la PNP para determinar si las municiones enviadas tienen origen policial, y si las personas consignadas como remitentes pertenecen a dicha institución.

Otro operativo en Tumbes reveló cargamento ilegal de municiones

En agosto de este año, la PNP interceptó una camioneta en Aguas Verdes (Tumbes) que ocultaba 5.361 municiones de guerra. En el vehículo, específicamente en el asiento del conductor, se hallaron bolsas amarillas con los suministros. El conductor, Jorge Adolfo García, fue detenido, mientras que el cargamento quedó bajo investigación por tráfico ilícito de armas.

Entre lo incautado se encontraron 3.577 municiones de fusil R15, un calibre altamente demandado por bandas delictivas. El general Luis Pacheco Cornejo, jefe del Frente Policial de Tumbes, señaló que estas municiones son reforzadas “para que puedan ser utilizadas inclusive en ráfaga y exhibidas por organizaciones criminales en la frontera”.

